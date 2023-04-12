Блискучі крашанки у вині: блогер показала оригінальний спосіб фарбування яєць (відео)

Є безліч варіантів приготування крашанок на Великдень, які кожен із нас вже певно випробував не раз. А от чи робили ви коли-небудь блискучі яйця, які мерехтять й переливаються на сонці?

Як приготувати блискучі крашанки у вині

"Яскраві й блискучі крашанки можна зробити будь-якого кольору у вині. Цього року це дешевше аніж лушпиння цибулі", - каже блогер.

Інгредієнти:

8 яєць білого кольору

біле вино солодке/напівсолодке (найдешевше) - 750 мл-1 л

3-4 ст. л цукру

харчовий барвник будь-якого кольору

Спосіб приготування

Яйця вимийте, можна разом із содою, тоді ефект блискіток буде більшим.

З‘єднайте вино, цукор, покладіть яйця, варіть їх 10 хв до готовності

Додайте харчовий барвник будь-якого кольору й розмішайте.

Залиште яйця в вині на 12-14 годин. Після - обережно вийміть, покладіть на тарілку чи на решітку і дайте повністю висохнути.

Якщо візьмете червоне вино - будуть яйця дуже темного сіро-фіолетового кольору.

Якщо візьмете біле вино - можете експериментувати з будь-якими кольорами яєць.

Вино вибирайте із найдешевших варіантів, оскільки воно все одно не вплине на смак яєць.