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Блестящие крашанки в вине: блогер показала оригинальный способ окрашивания яиц (видео)

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Среда 12 апреля 2023 12:41
Блестящие крашанки в вине: блогер показала оригинальный способ окрашивания яиц (видео) Как сделать блестящие крашанки (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Есть множество вариантов приготовления крашанок на Пасху, которые каждый из нас уже вероятно испытал не раз. А вот готовили ли вы когда-нибудь блестящие яйца, которые мерцают и переливаются на солнце?

Оригинальным способом приготовления крашанок поделилась кулинарный блогер Anny Cooking в Instagram.

Как приготовить блестящие крашанки в вине

"Яркие и блестящие крашанки можно сделать любого цвета в вине. В этом году это дешевле чем шелуха лука", - говорит блоггер.

Ингредиенты:

  • 8 яиц белого цвета
  • белое вино сладкое/полусладкое (самое дешевое) - 750 мл-1 л
  • 3-4 ст. л сахара
  • пищевой краситель любого цвета

Способ приготовления

Яйца вымойте, можно вместе с содой, тогда эффект блесток будет больше.

Соедините вино, сахар, положите яйца, варите их 10 мин до готовности.

Добавьте пищевой краситель любого цвета и размешайте.

Оставьте яйца в вине на 12-14 часов. После - осторожно извлеките, положите на тарелку или на решетку и дайте полностью высохнуть.

Если возьмете красное вино - будут яйца очень темного серо-фиолетового цвета.

Если возьмете белое вино - можете экспериментировать с любыми цветами яиц.

Вино выбирайте из самых дешевых вариантов, поскольку оно все равно не повлияет на вкус яиц.

Раньше мы рассказывали о том, чем писанки отличаются от крашанок.

Читайте также о том, какие натуральные красители для яиц являются лучшими по версии диетолога.

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