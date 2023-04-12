Блестящие крашанки в вине: блогер показала оригинальный способ окрашивания яиц (видео)
Есть множество вариантов приготовления крашанок на Пасху, которые каждый из нас уже вероятно испытал не раз. А вот готовили ли вы когда-нибудь блестящие яйца, которые мерцают и переливаются на солнце?
Оригинальным способом приготовления крашанок поделилась кулинарный блогер Anny Cooking в Instagram.
Как приготовить блестящие крашанки в вине
"Яркие и блестящие крашанки можно сделать любого цвета в вине. В этом году это дешевле чем шелуха лука", - говорит блоггер.
Ингредиенты:
- 8 яиц белого цвета
- белое вино сладкое/полусладкое (самое дешевое) - 750 мл-1 л
- 3-4 ст. л сахара
- пищевой краситель любого цвета
Способ приготовления
Яйца вымойте, можно вместе с содой, тогда эффект блесток будет больше.
Соедините вино, сахар, положите яйца, варите их 10 мин до готовности.
Добавьте пищевой краситель любого цвета и размешайте.
Оставьте яйца в вине на 12-14 часов. После - осторожно извлеките, положите на тарелку или на решетку и дайте полностью высохнуть.
Если возьмете красное вино - будут яйца очень темного серо-фиолетового цвета.
Если возьмете белое вино - можете экспериментировать с любыми цветами яиц.
Вино выбирайте из самых дешевых вариантов, поскольку оно все равно не повлияет на вкус яиц.
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