Брак Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: астролог раскрыла секрет крепких отношений звездной пары

Сейчас у этих двух четверо детей и удивительно крепкий брак. Такая семейная идиллия, возможно, вызывает удивление ввиду довольно нестабильных отношений, обычно господствующих среди селебрити. Но если проанализировать их астрологическую совместимость, то все становится понятно.

Новые отношения пары развивались очень стремительно, а в сентябре 2012 года они решили тайно пожениться.

Любовь Райана и Блейк началась на съемках фильма "Зеленый фонарь" в 2010 году, где они сыграли главные роли. Оба на тот момент не были свободными: Рейнольдс был из Скарлетт Йоханссон, а Лайвли - с Леонардо Ди Каприо.

Астролог Катерина Соловьева в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина (проект Styler) объяснила, в чем секрет счастливых отношений звезд.

Секрет брака Лайвли и Рейнольдса

Как отмечает эксперт, между ними господствует полное психологическое взаимопонимание, они имеют схожие мировоззрения, одинаковые ценности, ставят перед собой схожие жизненные задачи.

"Они проявляют друг к другу нежность, заботу, заботу, глубокую симпатию, поддержку, внимание и уважение. У них очень теплые, душевные отношения. Интересно, что несмотря на то, что у Блейк и Райана похожие бытовые привычки, возможно, у них несколько разные вкусы и отношение к прекрасному", - также говорит Соловьева.

На сексуальном уровне, по словам астролога, у знаменитостей царит почти идеальная совместимость: страсть, полная гармония и совпадение биоритмов в этой сфере.

"Они прекрасно реализуют себя в этих отношениях на гендерном плане: она - как женщина, он - как мужчина. Кроме того, Лайвли и Рейнольдс как бы дополняют друг друга, создают впечатление гармоничных отношений и целостной пары", - отмечает Екатерина.

Между этими двумя, объясняет специалист, нет ни одной "Печатки несчастья". Конфликтность между ними на среднем уровне, но речь не идет о вопросах, которые нельзя решить.

Астролог рассказала об отношениях пары (Фото: instagram.com/blakelively)

Больше пользы на материальном уровне в этих отношениях получает Лайвли, но и Рейнольдс также имеет из них пользу, хотя он также может несколько терять из-за этих взаимоотношений.

"А еще у этих супругов есть одна астрологическая особенность. Дело в том, что Райан Рейнольдс родился точно в день полного солнечного затмения 23 октября 1976 года. Судьба людей, появившихся на свет в такие кармические периоды, всегда непростая, связана с некоторой фатальностью, запрограммированностью, обусловленностью событий или тем, которые обязательно будут регулярно проигрываться в их жизни", - делится специалист.

"Также появление на свет в такое время может существенно ограничивать свободу воли и сокращать возможности для выбора из-за повышенной кармической нагрузки", - добавляет она.

Соловьева отмечает, что эти люди могут чувствовать себя не такими, как все, они наделены особой миссией, целью и ответственностью.

Поэтому давайте вспомним, как именно этот факт сказался на биографии талантливого канадско-американского актера и кинопродюсера, обладателя многочисленных премий, наград и титулов.

Влюбленные имеют удачную астрологическую совместимость (Фото: instagram.com/blakelively)

Райан - один из самых высокооплачиваемых представителей киноиндустрии, он добился незаурядного успеха в роли предпринимателя. Звезда не только свободно ориентируется в сферах актерского мастерства, но и имеет финансовую хватку и острое деловое чутье, благодаря чему смог проявить себя в крупном бизнесе: на июль этого года его собственный капитал оценивался в размере не менее 350 миллионов долларов.

С другой стороны, Рейнольдс - один из самых известных благотворителей в актерском сообществе. Так, в 2023 году The Academy of Canadian Cinema & Television наградила его за выдающийся вклад в развитие общества, преданность филантропии и щедрые пожертвования разным благотворительным организациям.

Пара погла под венец в 2012 году (Фото: instagram.com/blakelively)

"Такой энергичной, выдающейся и многогранной личности крайне необходима поддержка близкого человека для того, чтобы продолжать свой путь в этой жизни. И такую помощь он нашел в Блейк Лайвли, ставшей его любимой женой, подругой, матерью его четырех детей, надежным тылом, единомышленницей и помощницей", - резюмирует Екатерина.

"Эта пара - яркий пример того, как работает астрологическая совместимость, даже если мужчина и женщина даже не догадываются об этом", - отмечает она.