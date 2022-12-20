Блекаут в Київській області: скільки ще люди можуть бути без світла

У Київській області внаслідок російської атаки дронами другу добу немає світла. Зокрема, в деяких районах відновлення електропостачання може тривати декілька днів. Однак, заживлювати споживачів почнуть уже сьогодні.

У яких саме містах зникло світло та коли його відновлять - читайте нижче .

Коли з'явиться світло

Відомо, що немає електроенергії у Бучі, Ірпеня, Ворзеля, Гостомелі, Клавдієво-Тарасового та інших населених пунктів.

Голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба Українським Новинам розповів, що зараз тривають відновлювальні роботи. Тому необхідно ще 2-3 доби для того, щоб покращилась ситуація.

За його словами, проблеми з електрикою в регіону виникли через обстріли, які відбулись 19 грудня вночі.

Однак, він запевнив, що вже сьогодні почнуть давати світло у домівки.

Що сказали в ДТЕК

У ДТЕК Київські регіональні електромережі розповіли, що тривала відсутність світла пов'язана з застосуванням екстрених відключень. Тому відключення застосовується до більшої кількості споживачів.

Передбачити час екстренного відновлення просто неможливо, адже зараз ситуація ускладнена.

"Коли ми готуємо графіки стабілізаційних відключень або коли готуємось до запуску екстреного відключення, ми дивимось на потужність споживання. Обираємо ті лінії, виключивши які сумарно ми отримаємо необхідний для збалансування обсяг електроенергії", - сказали в ДТЕК.

Зокрема, до графіків потрапляють всі лінії, що живлять побутових та промислових клієнтів.

Однак, винятком є лінії, які живлять об’єкти критичних інфраструктур, тому їх не відключають.