У Києві попередили про перебої з водопостачанням: у чому справа

У Києві вранці 20 грудня можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Це пов'язано із ремонтними роботами на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.

"У зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури протягом 2 годин у місті можливі перебої з водопостачанням. Усі служби працюють цілодобово, для стабілізації ситуації після обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 20 грудня Київ, як і решта регіонів країни, продовжує отримувати лімітований обсяг електропостачання. У місті, як і раніше, діють аварійні відключення світла.

Також повідомлялося, що сьогодні вранці у київському метрополітені у роботі метро стався збій. Причиною цього стали різкі перепади напруги.

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