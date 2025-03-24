Благовіщення 2025: церковні заборони, народні прикмети і традиції

Благовіщення Пресвятої Богородиці у 2025 році відзначають 25 березня. Це одне з найважливіших свят весни у православній традиції. У цей день діють суворі заборони та правила, а традиції беруть свій початок ще з апостольських часів.

Коли відзначають Благовіщення у 2025 році

Згідно з новоюліанським календарем, який використовує Православна Церква України, Благовіщення Пресвятої Богородиці у 2025 році припадає на 25 березня. За старим стилем, якого дотримуються деякі інші православні церкви, свято залишається на 7 квітня.

Таким чином, частина християн в Україні може відзначати Благовіщення як 25 березня, так і 7 квітня - залежно від традиції громади. Благовіщення - одне з найважливіших церковних свят в Україні (Getty Images)

Історія свята

Назва "Благовіщення" походить від слова "блага вість". Згідно з Євангелієм від Луки, у цей день Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про народження Спасителя. Благовіщення - символ надії, нового початку та приходу світла у світ.

Свято відзначали ще з III століття, і воно має як біблійне, так і народне підґрунтя. Цей день вважається символом перемоги весни над зимою.

Традиції на Благовіщення

Благовіщення Пресвятої Богородиці - свято, що поєднує духовність і глибоку народну символіку. Традиції цього дня збереглися з давніх часів і мають як християнське, так і дохристиянське коріння.

Церковні традиції:

Святкова літургія та молитви

У храмах відбуваються урочисті богослужіння, під час яких згадують Євангельську подію - сповіщення Архангелом Гавриїлом Діві Марії про народження Ісуса Христа. Цього дня віряни дякують Богородиці за заступництво та моляться про добру долю для родини.

Послаблення посту

Попри те, що Благовіщення завжди випадає на Великий піст, цього дня дозволено їсти рибу, вино та олію - на знак радості й надії. Це одна з небагатьох таких пільг під час суворого посту.

Народні традиції:

"На Благовіщення птах на гніздо сідає"

Люди вірили, що саме на Благовіщення з вирію повертаються птахи. Випускати на волю пташку в цей день - до благословення на рік.

Випуск птахів на волю

У давнину купували пташок, яких тримали у клітках (здебільшого синиць чи щиглів), і вранці випускали їх на волю, кажучи: "Лети, пташко, на волю, неси на крилах весну!"

Благословення посівного матеріалу

У багатьох регіонах України господарі йшли до церкви, щоб посвятити насіння. Вважалося, що освячене зерно дасть добрий урожай.

Заборона на будь-яку працю

У народі говорили: "На Благовіщення й птиця гнізда не в’є, а дівчина коси не плете". Заборонено шити, прати, прибирати, копати - інакше можна накликати біду чи втратити врожай.

Не можна запалювати вогонь

Згідно з давніми віруваннями, вогонь цього дня символічно "спить", тому заборонено було розпалювати новий вогонь у печі чи на подвір’ї. Готували їжу заздалегідь.

Обрядові дії:

Дівчата плели вінки з першої зелені (якщо вже з’явилася) і прикрашали ними образи у домі.

Вважалося доброю прикметою посадити дерево чи кущ після святкового дня - рослина "благословиться" і добре приживеться.

У народній традиції Благовіщення вважалося символічною межею між зимою і весною - тому цей день сповнений вірувань у відродження життя.

Що категорично не можна робити на Благовіщення

Працювати фізично - заборонено будь-які важкі роботи: копати землю, прати, шити, прибирати.

Влаштовувати весілля чи гучні гуляння - це день для духовного спокою.

Рибалити та полювати - вважається гріхом порушувати гармонію природи.

Робити покупки великих речей - у народі вірили, що це принесе збитки.

Брати до рук голку чи ножиці - "не можна різати Благовіщення", бо "відріже" щастя

На Благовіщення "навіть птах гнізда не в'є" (фото: pixabay.com)

Народні прикмети на Благовіщення

Якщо на Благовіщення тепло - весна буде рання та врожайна.

Якщо йде сніг чи дощ - на родючий рік.

Північний вітер - на холодне літо.

Що можна робити

Відвідати храм, помолитися.

Пробачити образи й помиритися.

Поділитися милостинею чи допомогти тим, хто цього потребує.

Присвятити день спокою та роздумам.

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