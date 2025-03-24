Благовещение 2025: церковные запреты, народные приметы и традиции
Благовещение Пресвятой Богородицы в 2025 году отмечают 25 марта. Это один из важнейших праздников весны в православной традиции. В этот день действуют строгие запреты и правила, а традиции берут свое начало еще с апостольских времен.
История праздника Благовещения, основные традиции и строгие запреты - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Когда отмечают Благовещение в 2025 году
Согласно новоюлианскому календарю, который использует Православная Церковь Украины, Благовещение Пресвятой Богородицы в 2025 году приходится на 25 марта. По старому стилю, которого придерживаются некоторые другие православные церкви, праздник остается на 7 апреля.
Таким образом, часть христиан в Украине может отмечать Благовещение как 25 марта, так и 7 апреля - в зависимости от традиции общины.Благовещение - один из важнейших церковных праздников в Украине (Getty Images)
История праздника
Название "Благовещение" происходит от слова "благая весть". Согласно Евангелию от Луки, в этот день Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о рождении Спасителя. Благовещение - символ надежды, нового начала и прихода света в мир.
Праздник отмечали еще с III века, и он имеет как библейскую, так и народную подоплеку. Этот день считается символом победы весны над зимой.
Традиции на Благовещение
Благовещение Пресвятой Богородицы - праздник, сочетающий духовность и глубокую народную символику. Традиции этого дня сохранились с давних времен и имеют как христианские, так и дохристианские корни.
Церковные традиции:
Праздничная литургия и молитвы
В храмах проходят торжественные богослужения, во время которых вспоминают Евангельское событие - возвещение Архангелом Гавриилом Деве Марии о рождении Иисуса Христа. В этот день верующие благодарят Богородицу за заступничество и молятся о доброй судьбе для семьи.
Ослабление поста
Несмотря на то, что Благовещение всегда выпадает на Великий пост, в этот день разрешено есть рыбу, вино и масло - в знак радости и надежды. Это одна из немногих таких льгот во время строгого поста.
Народные традиции:
"На Благовещение птица на гнездо садится"
Люди верили, что именно на Благовещение из теплых краев возвращаются птицы. Выпускать на волю птичку в этот день - к благословению на год.
Выпуск птиц на волю
В древности покупали птичек, которых держали в клетках (в основном синиц или щеглов), и утром выпускали их на волю, говоря: "Лети, птичка, на волю, неси на крыльях весну!"
Благословение посевного материала
Во многих регионах Украины хозяева шли в церковь, чтобы посвятить семена. Считалось, что освященное зерно даст хороший урожай.
Запрет на любой труд
В народе говорили: "На Благовещение и птица гнезда не вьет, а девушка косы не плетет". Запрещено шить, стирать, убирать, копать - иначе можно навлечь беду или потерять урожай.
Нельзя зажигать огонь
Согласно древним верованиям, огонь в этот день символически "спит", поэтому запрещено было разжигать новый огонь в печи или во дворе. Готовили еду заранее.
Обрядовые действия:
Девушки плели венки из первой зелени (если уже появилась) и украшали ими образы в доме.
Считалось хорошей приметой посадить дерево или куст после праздничного дня - растение "благословится" и хорошо приживется.
В народной традиции Благовещение считалось символической границей между зимой и весной - поэтому этот день полон верований в возрождение жизни.
Что категорически нельзя делать на Благовещение
- Работать физически - запрещены любые тяжелые работы: копать землю, стирать, шить, убирать.
- Устраивать свадьбы или громкие гуляния - это день для духовного покоя.
- Рыбачить и охотиться - считается грехом нарушать гармонию природы.
- Делать покупки больших вещей - в народе верили, что это принесет убытки.
- Брать в руки иглу или ножницы - "нельзя резать Благовещение", потому что "отрежет" счастье
На Благовещение "даже птица гнезда не вьет" (фото: pixabay.com)
Народные приметы на Благовещение
Если на Благовещение тепло - весна будет ранняя и урожайная.
Если идет снег или дождь - на плодородный год.
Северный ветер - на холодное лето.
Что можно делать
Посетить храм, помолиться.
Простить обиды и помириться.
Поделиться милостыней или помочь тем, кто в этом нуждается.
Посвятить день спокойствию и размышлениям.
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При написании материала были использованы источники: ПЦУ, Церковный календарь Украины, Литургический календарь Православной Церкви Украины (pomisna.info)