Благовіщення Пресвятої Богородиці: красиві привітання у віршах та своїми словами

Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з найважливіших християнських свят року. У цей день важливо привітати близьких людей та побажати їм щастя та благословіння Божого.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує красиві листівки та виразні привітання, які допоможуть вам порадувати ваших рідних та знайомих у цей день.
Благовіщення прийшло -
Світло, щастя принесло!
Нехай у серці буде мир,
А в житті - весни розквіт!
***
Зі святом вас, благих звісток!
Хай ангел Божий береже,
Життя наповниться добром,
А серце віру хай несе!
***
З Благовіщенням вітаю,
Радості й затишку бажаю!
Нехай Бог благословляє,
Мир і щастя посилає!
***
З Благовіщенням вітання
Щирі ви мої прийміть,
Хай наповненою щастям
Буде ваша кожна мить.
Хай вістей побільше добрих
Доля світла вам дарує,
Мир, достаток, розуміння
В домі завжди хай вирують
***
З Благовіщенням, зі святом
Всіх вірян і християн!
Хай Господь оберігає
І міських, і всіх селян.
Всім здоров'я і удачі
І сьогодні, і завжди.
Адже всі під Богом ходим,
І хай буде так завжди!
***
Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула із священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей -
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
Нехай Благовіщення принесе у ваш дім тільки світлі й радісні звістки! Бажаю вам миру, любові та Божої благодаті!
У це світле свято бажаю вам душевного тепла, здоров’я та Божого захисту. Нехай кожен ваш день буде наповнений вірою, радістю та добром!
Нехай у день Благовіщення у ваше життя прийдуть мир, гармонія та світло Божої любові! Бажаю вам щастя, добробуту та сили для здійснення всіх мрій!
Нехай це святе Благовіщення подарує вам душевний спокій і благодать! Нехай Матір Божа охороняє вас та вашу родину від усякого зла!
Бажаю вам у це світле свято радості, віри та гарних новин! Нехай благодать небесна осяє вашу душу та наповнить серце любов’ю!
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти "Радіо Трек" та Pozdravok.