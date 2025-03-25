Благовіщення Пресвятої Богородиці: красиві привітання у віршах та своїми словами

Привітання з Благовіщенням у віршах

Благовіщення прийшло -

Світло, щастя принесло!

Нехай у серці буде мир,

А в житті - весни розквіт!

***

Зі святом вас, благих звісток!

Хай ангел Божий береже,

Життя наповниться добром,

А серце віру хай несе!

***

З Благовіщенням вітаю,

Радості й затишку бажаю!

Нехай Бог благословляє,

Мир і щастя посилає!

Листівка з Благовіщенням (зображення: Pinterest)

***

З Благовіщенням вітання

Щирі ви мої прийміть,

Хай наповненою щастям

Буде ваша кожна мить.

Хай вістей побільше добрих

Доля світла вам дарує,

Мир, достаток, розуміння

В домі завжди хай вирують

***

З Благовіщенням, зі святом

Всіх вірян і християн!

Хай Господь оберігає

І міських, і всіх селян.

Всім здоров'я і удачі

І сьогодні, і завжди.

Адже всі під Богом ходим,

І хай буде так завжди!

***

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей -

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

Листівка-привітання з Благовіщенням (зображення: Pinterest)

Привітання з Благовіщенням для Viber

Вітаю вас із цим величним святом, що несе благодать і надію у кожен дім! Нехай у вашому житті завжди будуть добрі звістки, а душа наповнюється вірою, миром і любов’ю. Нехай Божа Матір оберігає вас і ваших рідних від усіх негараздів!

Сьогодні ангели співають, бо в світ прийшла благодатна звістка! Нехай у цей день ваше серце наповниться спокоєм, а душа – світлом надії. Бажаю вам Божого захисту, духовної гармонії та незмінної радості!

У день Благовіщення бажаю вам спокою в серці, тепла в оселі та миру у душі. Нехай кожен день приносить тільки добрі новини та радісні моменти. Божа благодать нехай супроводжує вас у всіх починаннях!

Благовіщення - це день надії, світла та радості, що приходить у наші серця. Нехай у вашому житті завжди буде місце для добра, любові та віри в чудеса. Бажаю вам душевного спокою, тепла рідних сердець і Божої опіки!

Сьогодні особливий день, коли світло небесної благодаті осяює наші душі. Нехай Матір Божа дарує вам силу, наснагу та захист від усіх негараздів. Нехай у вашому житті буде більше радості, добрих людей та щасливих моментів!

Листівка у привітання з Благовіщенням (зображення: Pinterest)

Короткі привітання з Благовіщенням для SMS

Нехай Благовіщення принесе у ваш дім тільки світлі й радісні звістки! Бажаю вам миру, любові та Божої благодаті!

У це світле свято бажаю вам душевного тепла, здоров’я та Божого захисту. Нехай кожен ваш день буде наповнений вірою, радістю та добром!

Нехай у день Благовіщення у ваше життя прийдуть мир, гармонія та світло Божої любові! Бажаю вам щастя, добробуту та сили для здійснення всіх мрій!

Нехай це святе Благовіщення подарує вам душевний спокій і благодать! Нехай Матір Божа охороняє вас та вашу родину від усякого зла!

Бажаю вам у це світле свято радості, віри та гарних новин! Нехай благодать небесна осяє вашу душу та наповнить серце любов’ю!

Вітальна листівка з Благовіщенням (зображення: Pinterest)

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