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Благовіщення Пресвятої Богородиці: головні заборони та прикмети

25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Понеділок 25 березня - важливе свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Також продовжується Великий піст, Україна відзначає День Служби безпеки, а світ святкує День вафель та День читання Толкіна.

Про традиції Благовіщення, головні прикмети та заборони цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела при підготовці матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.

Історія свята Благовіщення і традиції

Благовіщення - одне з найважливіших свят у християнстві. За переказами, цього дня архангел Гавриїл сповістив Діву Марію (приніс радісну, "благу" вість) про те, що незабаром вона народить Спасителя, який звільнить світ від гріха.

В цей день проводяться служби та Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого, в церквах освячується вода, саджанці та насіння - вважається, що вода матиме цілющі властивості, а врожай з освячених насінин - благословенний. Попри те, що продовжується Великий піст, сьогодні дозволяється їсти рибу.

На Благовіщення також дотримуються давньої традиції випускати з кліток голубів. Попередньо пов'язаний з дохристиянським культом сонця, нині цей звичай символізує душу, яка, звільняючись з клітки, стає чистою від гріхів і летить до Божого світла.

Прикмети на Благовіщення

  • Якщо 25 березня дощить - буде гарний врожай жита.
  • Погода на Благовіщення така ж, як буде на Великдень.
  • Якщо на Благовіщення ластівки не літають - весна буде холодною.
  • 25 березня теплий вітер - буде тепле літо. А якщо вітер холодний - таким буде і літо.
  • Якщо на Благовіщення туман підіймається - буде дощ. А якщо туман, навпаки, опускається - погода буде сонячною.

Що не можна робити у Благовіщення

25 березня - несприятливий день для важливих справ, тому краще відкласти плани, особливо поїздки. До того ж на Благовіщення існують певні обмеження. В цей день не рекомендується робити хатні справи, заборонено обрізати дерева та займатися рукоділлям, пов'язаним з шиттям.

У день Благовіщення категорично заборонені лайливі слова та сварки, а також одруження, адже свято спрямовано на очищення думок та утримання від задоволень.

Що святкують 25 березня у світі

Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти

Подія заснована Організацією Об'єднаних Націй з метою нагадати про ризики та жертви тих, хто працює в ООН, та вшанувати пам'ять всіх співробітників, які були викрадені, затримані або зникли безвісти.

День Служби безпеки України

Важливе для України професійне свято започатковано 22 березня 2001 року Указом Президента України Леоніда Кучми - задля подяки працівникам СБУ за їхню важливу для державного суверенітету та конституційного ладу України роботу.

Дата 25 березня була обрана на честь затвердження у 1992 році Верховною Радою України закону "Про Службу безпеки України".

Міжнародний день вафель

Хоча точна історія виникнення цього свята невідома, найбільшу популярність подія має в скандинавських країнах - звідки він потрапив до інших культур і швидко знайшов прихильників. Адже вафлі - смачний десерт, який люблять та випікають майже всюди.

День читання Толкіна

Святкування організувало британське коло шанувальників творчості Джона Р. Р. Толкіна, автора "Гобіта" та "Володаря перснів", у 2003 році. В цей день книгарні проводять тематичні заходи, а поціновувачі фентезі збираються разом, аби обговорити твори улюбленого автора.

У кого день ангела 25 березня

Сьогодні іменини відзначають Генріх і Тихон.

Нещодавно ми писали, коли цього року святкують Великдень.

А крім цього, розповідали, що можна їсти в Великий піст.

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