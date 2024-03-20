Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024: дата свята, традиції та заборони

Коли будемо святкувати Благовіщення

Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначають за 9 місяців до Різдва Христового. Традиційно Благовіщення святкували раніше 7 квітня, однак після переходу Православної церкви України на новоюліанській календар, дата свята змістилася і тепер випадає на 25 березня.

Що символізує Благовіщення

Благовіщення Пресвятої Богородиці - це "блага звістка". Саме цього дня до Діви Марії з'явився архангел Гавриїл і приніс їй звістку, що вона незабаром народить Спасителя, сина Божого.

"Радуйся, Благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти між жінками", - сказав він.

Момент Благовіщення часто використовується на церковних фресках. Найдавнішими в Україні є зображення Благовіщення на фресці та мозаїці в Софії Київській. Вони датуються XI століттям.

Що роблять на Благовіщення

На Благовіщення віруючі обов'язково відвідують храми та церкви, читають особливі молитви. Священники вдягають святкове вбрання і проводять святкові служби. На службі освячують воду.

Також існує старовинний обряд - випускати птахів (голубів) у небо. Вважається, що долетівши до небес, птахи розповідають ангелам-охоронцям про хороші події, які трапилися за останній рік.

У цей день моляться, бо вважається, що у Благовіщення відкриваються небеса і Господь може почути всі молитви та прохання кожної людини. У Діви Марії просять здоров'я, захисту, допомоги, прощення гріхів.

Також дозволяється послаблення Великого посту, дозволено вживати страви з риби, додати до страв олію, випити трошки церковного вина.

Головні заборони на Благовіщення