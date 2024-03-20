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Благовещение Пресвятой Богородицы 2024: дата праздника, традиции и запреты

Когда в 2024 году будем праздновать Благовещение (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из величайших церковных праздников. Оно относится к 12 важнейшим религиозным событиям и считается третьим по значимости после Пасхи и Рождества.

Когда отмечается Благовещение в 2024 году по новому календарю, которые есть традиции и запреты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.

Когда будем праздновать Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают за 9 месяцев до Рождества Христова. Традиционно Благовещение праздновали раньше 7 апреля, однако после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата праздника сместилась и теперь выпадает на 25 марта.

Что символизирует Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы – это "благая весть". Именно в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил и принес ей весть, что она скоро родит Спасителя, сына Божия.

"Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женщинами", - сказал он.

Момент Благовещения часто используется на церковных фресках. Самые древние в Украине изображения Благовещения на фреске и мозаике в Софии Киевской. Они датируются XI веком.

Что делают на Благовещение

На Благовещение верующие обязательно посещают храмы и церкви, читают особые молитвы. Священники надевают праздничную одежду и проводят праздничные службы. На службе освящают воду.

Также существует старинный обряд – выпускать птиц (голубей) в небо. Считается, что долетев до небес, птицы рассказывают ангелам-хранителям о хороших событиях, произошедших за последний год.

В этот день молятся, потому что считается, что в Благовещении открываются небеса и Господь может услышать все молитвы и просьбы каждого человека. У Девы Марии просят здоровья, защиты, помощи, прощения грехов.

Также разрешается ослабление Великого поста, разрешено употреблять блюда из рыбы, добавить к блюдам масло, выпить немного церковного вина.

Главные запреты на Благовещение

  • Не занимаются домашней работой - нельзя шить, вязать, вышивать, стирать, убирать
  • Нельзя выполнять тяжелую работу, заниматься строением
  • Не разрешается на праздник давать или брать взаймы, выносить что-то из дома
  • В этот день не проводят обряды венчания
  • Под запретом ссоры, плохие слова, негативные мысли, оскорбления
  • Существует поверье, что на Благовещение нельзя плести косы, потому что это может переплести или изменить судьбу человека. А еще не стоит в этот день ехать в дальний путь.
  • На Благовещение есть поговорка: "Птица гнезда не вьет, девка косу не плетет".
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