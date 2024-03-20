Благовещение Пресвятой Богородицы 2024: дата праздника, традиции и запреты

Когда будем праздновать Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают за 9 месяцев до Рождества Христова. Традиционно Благовещение праздновали раньше 7 апреля, однако после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата праздника сместилась и теперь выпадает на 25 марта.

Что символизирует Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы – это "благая весть". Именно в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил и принес ей весть, что она скоро родит Спасителя, сына Божия.

"Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женщинами", - сказал он.

Момент Благовещения часто используется на церковных фресках. Самые древние в Украине изображения Благовещения на фреске и мозаике в Софии Киевской. Они датируются XI веком.

Что делают на Благовещение

На Благовещение верующие обязательно посещают храмы и церкви, читают особые молитвы. Священники надевают праздничную одежду и проводят праздничные службы. На службе освящают воду.

Также существует старинный обряд – выпускать птиц (голубей) в небо. Считается, что долетев до небес, птицы рассказывают ангелам-хранителям о хороших событиях, произошедших за последний год.

В этот день молятся, потому что считается, что в Благовещении открываются небеса и Господь может услышать все молитвы и просьбы каждого человека. У Девы Марии просят здоровья, защиты, помощи, прощения грехов.

Также разрешается ослабление Великого поста, разрешено употреблять блюда из рыбы, добавить к блюдам масло, выпить немного церковного вина.

Главные запреты на Благовещение