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Благовіщення Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити на свято

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П'ятниця 07 квітня 2023 06:01
Благовіщення Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці святкується 7 квітня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

7 квітня православні віруючі відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це стародавнє християнське свято, яке відзначається на згадку про сповіщення архангела Гавриїла Діві Марії про народження Сина Божого.

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Значення свята

Благовіщення Пресвятої Богородиці - це одне з найзначніших і найдуховніших свят у християнському календарі. Він існує понад 1500 років.

У день Благовіщення віруючі згадують про те, як архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії і розповів їй, що вона стане матір'ю Спасителя світу. Це було яскравим знаком Божої милості та любові до людини.

День Пресвятої Богородиці, який цього року відзначається 7 квітня, символізує початок великої справи Бога на землі та закликає віруючих до смирення, вдячності та віри у Божі задуми.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити на свято

Що потрібно зробити у свято

На Благовіщення Пресвятої Богородиці, як і на інше велике церковне свято, важливо відвідати літургію. Особливо це стосується дівчат та жінок.

У цей день можна дозволити собі з'їсти блюдо з риби. Також дозволяється вживати оливкову олію і навіть випити трохи вина.

Збирайте лікарські трави, їхня зцілююча сила подвоюється цього дня і вони обов'язково допоможуть вам.

Жінкам рекомендується вимовити ім'я свого чоловіка 40 разів протягом дня, тоді наступного року в сім'ї будуть мир та щастя.

Головні прикмети цього дня

  • Тепла ніч на Благовіщення обіцяє теплу весну.
  • Якщо вранці туман, то очікується великий розлив річок та струмків.
  • Сонячний, безхмарний день на Благовіщення віщує грозове та пожежне літо.
  • Морозний день на Благовіщення обіцяє добрий урожай вівса.
  • Дощ на Благовіщення обіцяє добрий урожай жита.
  • Мало зірок на небі на Благовіщення – то буде мало яєць.

Що не можна робити у Благовіщення Пресвятої Богородиці

  • Не робіть важку роботу по дому
  • Краще не їхати з дому, працювати на землі чи підрізати дерева цього дня.
  • Не беріть у борг і не позичайте гроші.
  • Утримайтеся від стрижки та фарбування волосся.
  • Не шийте, не в'яжіть і не готуйте їжу цього дня, приготуйте все напередодні.
  • Не надягайте новий одяг у цей день, оскільки він може забруднитись або порватися.

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