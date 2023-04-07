Благовіщення Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити на свято
7 квітня православні віруючі відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це стародавнє християнське свято, яке відзначається на згадку про сповіщення архангела Гавриїла Діві Марії про народження Сина Божого.
У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Значення свята
Благовіщення Пресвятої Богородиці - це одне з найзначніших і найдуховніших свят у християнському календарі. Він існує понад 1500 років.
У день Благовіщення віруючі згадують про те, як архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії і розповів їй, що вона стане матір'ю Спасителя світу. Це було яскравим знаком Божої милості та любові до людини.
День Пресвятої Богородиці, який цього року відзначається 7 квітня, символізує початок великої справи Бога на землі та закликає віруючих до смирення, вдячності та віри у Божі задуми.
Що потрібно зробити у свято
На Благовіщення Пресвятої Богородиці, як і на інше велике церковне свято, важливо відвідати літургію. Особливо це стосується дівчат та жінок.
У цей день можна дозволити собі з'їсти блюдо з риби. Також дозволяється вживати оливкову олію і навіть випити трохи вина.
Збирайте лікарські трави, їхня зцілююча сила подвоюється цього дня і вони обов'язково допоможуть вам.
Жінкам рекомендується вимовити ім'я свого чоловіка 40 разів протягом дня, тоді наступного року в сім'ї будуть мир та щастя.
Головні прикмети цього дня
- Тепла ніч на Благовіщення обіцяє теплу весну.
- Якщо вранці туман, то очікується великий розлив річок та струмків.
- Сонячний, безхмарний день на Благовіщення віщує грозове та пожежне літо.
- Морозний день на Благовіщення обіцяє добрий урожай вівса.
- Дощ на Благовіщення обіцяє добрий урожай жита.
- Мало зірок на небі на Благовіщення – то буде мало яєць.
Що не можна робити у Благовіщення Пресвятої Богородиці
- Не робіть важку роботу по дому
- Краще не їхати з дому, працювати на землі чи підрізати дерева цього дня.
- Не беріть у борг і не позичайте гроші.
- Утримайтеся від стрижки та фарбування волосся.
- Не шийте, не в'яжіть і не готуйте їжу цього дня, приготуйте все напередодні.
- Не надягайте новий одяг у цей день, оскільки він може забруднитись або порватися.
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