Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в праздник
7 апреля православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это древний христианский праздник, который отмечается в память о возвещении архангела Гавриила Деве Марии о рождении Сына Божьего.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Значение праздника
Благовещение Пресвятой Богородицы - это один из самых значимых и духовных праздников в христианском календаре. Он существует более 1500 лет.
В день Благовещения верующие вспоминают о том, как архангел Гавриил явился к Деве Марии и рассказал ей, что она станет матерью Спасителя мира. Это было ярким знаком Божьей милости и любви к человеку.
День Пресвятой Богородицы, который в этом году отмечается 7 апреля, символизирует начало великого дела Бога на земле и призывает верующих к смирению, благодарности и вере в Божьи замыслы.
Что нужно сделать в праздник
На Благовещение Пресвятой Богородицы, как и на другой большой церковный праздник, важно посетить литургию. Особенно это касается девушек и женщин.
В этот день можно позволить себе съесть блюдо из рыбы. Также разрешается употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина.
Собирайте лекарственные травы, их исцеляющая сила удваивается в этот день и они обязательно помогут вам.
Женщинам рекомендуется произнести имя своего мужчины 40 раз в течение дня, тогда на следующий год в семье будут мир и счастье.
Главные приметы этого дня
- Теплая ночь на Благовещение обещает теплую весну.
- Если утром туман, то ожидается большой разлив рек и ручьев.
- Солнечный, безоблачный день на Благовещение предвещает грозовое и пожарное лето.
- Морозный день на Благовещение обещает хороший урожай овса.
- Дождь на Благовещение обещает хороший урожай ржи.
- Мало звезд на небе на Благовещение - то будет мало яиц.
Что нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы
- Не делайте тяжелую работу по дому
- Лучше не уезжать из дома, работать на земле или подрезать деревья в этот день.
- Не берите в долг и не занимайте деньги.
- Воздержитесь от стрижки и окраски волос.
- Не шейте, не вяжите и не готовьте еду в этот день, приготовьте все накануне.
- Не надевайте новую одежду в этот день, так как она может испачкаться или порваться.
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