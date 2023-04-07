Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в праздник

7 апреля православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это древний христианский праздник, который отмечается в память о возвещении архангела Гавриила Деве Марии о рождении Сына Божьего.

В материале Styler читайте , что можно и нельзя в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Значение праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы - это один из самых значимых и духовных праздников в христианском календаре. Он существует более 1500 лет.

В день Благовещения верующие вспоминают о том, как архангел Гавриил явился к Деве Марии и рассказал ей, что она станет матерью Спасителя мира. Это было ярким знаком Божьей милости и любви к человеку.

День Пресвятой Богородицы, который в этом году отмечается 7 апреля, символизирует начало великого дела Бога на земле и призывает верующих к смирению, благодарности и вере в Божьи замыслы.

Что нужно сделать в праздник

На Благовещение Пресвятой Богородицы, как и на другой большой церковный праздник, важно посетить литургию. Особенно это касается девушек и женщин.

В этот день можно позволить себе съесть блюдо из рыбы. Также разрешается употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина.

Собирайте лекарственные травы, их исцеляющая сила удваивается в этот день и они обязательно помогут вам.

Женщинам рекомендуется произнести имя своего мужчины 40 раз в течение дня, тогда на следующий год в семье будут мир и счастье.

Главные приметы этого дня

Теплая ночь на Благовещение обещает теплую весну.

Если утром туман, то ожидается большой разлив рек и ручьев.

Солнечный, безоблачный день на Благовещение предвещает грозовое и пожарное лето.

Морозный день на Благовещение обещает хороший урожай овса.

Дождь на Благовещение обещает хороший урожай ржи.

Мало звезд на небе на Благовещение - то будет мало яиц.

Что нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы