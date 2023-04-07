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Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в праздник

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Пятница 07 апреля 2023 06:01
Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в праздник Благовещение Пресвятой Богородицы празднуется 7 апреля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

7 апреля православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это древний христианский праздник, который отмечается в память о возвещении архангела Гавриила Деве Марии о рождении Сына Божьего.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Значение праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы - это один из самых значимых и духовных праздников в христианском календаре. Он существует более 1500 лет.

В день Благовещения верующие вспоминают о том, как архангел Гавриил явился к Деве Марии и рассказал ей, что она станет матерью Спасителя мира. Это было ярким знаком Божьей милости и любви к человеку.

День Пресвятой Богородицы, который в этом году отмечается 7 апреля, символизирует начало великого дела Бога на земле и призывает верующих к смирению, благодарности и вере в Божьи замыслы.

Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в праздник

Что нужно сделать в праздник

На Благовещение Пресвятой Богородицы, как и на другой большой церковный праздник, важно посетить литургию. Особенно это касается девушек и женщин.

В этот день можно позволить себе съесть блюдо из рыбы. Также разрешается употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина.

Собирайте лекарственные травы, их исцеляющая сила удваивается в этот день и они обязательно помогут вам.

Женщинам рекомендуется произнести имя своего мужчины 40 раз в течение дня, тогда на следующий год в семье будут мир и счастье.

Главные приметы этого дня

  • Теплая ночь на Благовещение обещает теплую весну.
  • Если утром туман, то ожидается большой разлив рек и ручьев.
  • Солнечный, безоблачный день на Благовещение предвещает грозовое и пожарное лето.
  • Морозный день на Благовещение обещает хороший урожай овса.
  • Дождь на Благовещение обещает хороший урожай ржи.
  • Мало звезд на небе на Благовещение - то будет мало яиц.

Что нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы

  • Не делайте тяжелую работу по дому
  • Лучше не уезжать из дома, работать на земле или подрезать деревья в этот день.
  • Не берите в долг и не занимайте деньги.
  • Воздержитесь от стрижки и окраски волос.
  • Не шейте, не вяжите и не готовьте еду в этот день, приготовьте все накануне.
  • Не надевайте новую одежду в этот день, так как она может испачкаться или порваться.

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