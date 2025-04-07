Благовіщення 7 квітня: що категорично не можна робити у велике свято

В чому суть свята Благовіщення Пресвятої Богородиці

Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з найважливіших християнських свят. У цей день, за біблійним переказом, Архангел Гавриїл з’явився до Діви Марії й повідомив їй радісну новину: вона стане матір’ю Ісуса Христа - Сина Божого. Ця подія вважається початком історії спасіння людства.

Назва "Благовіщення" походить від слів "блага вість", тобто добра новина. У цей день християни згадують не лише саму звістку, а й віру, покору та духовну чистоту Марії, яка прийняла Божу волю зі смиренням і любов’ю.

Свято символізує надію, оновлення, початок нового життя, тож у народі його сприймають як межу між зимою й весною. Церква закликає провести цей день у спокої, молитві, без сварок і важкої праці. Благовіщення - це про світло, віру і добрі зміни, які можуть прийти в життя кожного.

Картина Фра Беато Анжеліко "Благовіщення" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 7 квітня

Вважається, що цього дня "птах гнізда не в’є, а дівка коси не плете" - день настільки святий, що не можна працювати. А ще:

у цей день зокрема не рекомендується розпочинати посівні роботи, оскільки вважається, що вони не принесуть гарного врожаю

у будинках слід уникати використання будь-якого штучного освітлення, навіть звичайних ламп, оскільки це може символізувати порушення гармонії цього дня

жінкам не радять заплітати коси - це може призвести до плутанини в житті та втрати енергії.

Народні прикмети і традиції 7 квітня

Народні прикмети підказують, якою буде погода та врожай у майбутньому.

Якщо ластівки ще не прилетіли, весна затримається і буде холодною, а яскраве сонце вранці свідчить про її ранній прихід.

Тепла ніч обіцяє гарну весняну погоду, а ранковий туман - велике повноводдя на річках.

Безхмарне небо навесні може передвіщати грозове літо, а гроза 7 квітня - спекотні місяці та багатий урожай горіхів.

Дощ на Благовіщення вважається доброю прикметою для врожаю зерна та грибів, тоді як сніг на полях може свідчити про неврожайний рік.

Сьогодні у церквах служать урочисту літургію. Люди запалюють свічки, моляться про добру долю та мир у родині.

Колись у цей день випускали птахів на волю, щоб "відпустити душі" - символізм звільнення та добра.

У кого День ангела 7 квітня

7 квітня День ангела відзначають:

Аркадій

Георгій

Данило

Петро

Євдокія

Людей, які народилися 7 квітня, оберігає сардонікс - різновид стрічкового агату з тонкими смугами коричневого, білого та чорного кольорів.

З давніх часів цей камінь використовували для швидкого зрощення переломів, вважаючи його цілющим. Окрім цього, сардоніксу приписували здатність захищати від негативного впливу та злих сил.

Яке ще сьогодні свято

7 квітня (за новим стилем) Церква вшановує пам’ять святого Георгія Сповідника, митрополита Мітіленського. Він був відданим захисником іконопочитання, що мало важливе значення для православної традиції. Народжений у VII столітті в Сирії, він змалку обрав чернече життя та присвятив себе служінню Богові.

За правління Лева Ісаврянина зазнав переслідувань від іконоборців, але залишився вірним своїй вірі, за що отримав ім’я Сповідник. Згодом, у часи імператора Костянтина Порфирородного, його призначили митрополитом Мітіленським. Він активно будував храми, опікувався нужденними та проповідував милосердя.

Святий здійснив багато чудес і став прикладом віри та стійкості. У 815 році, за правління Льва V Вірменина, він повернувся на батьківщину, де завершив свій земний шлях. Його мощі зберігаються в храмі святого Георгія в Мітілені.

Святий є покровителем митрополитів, художників, іконописців і тих, хто звертається до нього з молитвами.