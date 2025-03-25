Благовіщення: 7 ключових фактів, які треба знати про велике свято

Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з найважливіших свят для православних українців. Сьогодні віряни згадують день, коли Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про народження Сина Божого. Ця подія стала початком нової ери для людства.

Щоб краще зрозуміти значення цього великого свята, РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує 7 ключових фактів про Благовіщення Пресвятої Богородиці, які повинен знати кожен.

"Благовіщення" - що означає ця назва?

Сама назва свята - Благовіщення - несе в собі глибокий зміст. У перекладі з церковнослов'янської мови це слово означає "добра звістка" або "радісна новина". І дійсно, звістка, яку отримала Діва Марія від Архангела Гавриїла, була надзвичайною та радісною для всього людства.

Архангел сповістив Марії про те, що вона непорочно зачне і народить Сина, який стане Спасителем світу. Ця подія є одним із центральних моментів у християнській вірі, символізуючи початок втілення Бога на землі.

До речі, в перших століттях це свято вважалося Господнім, а його первинними назвами були такі: "Христове Зачаття", "Благовіщення про Христа", "Початок Відкуплення", "Благовіщення", "Благовіщення Ангела Марії", "День Привітання", "День або Свято Благовіщення". Тільки в VII столітті затверджується сьогоднішня назва для всієї Східної Церкви: Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Біблійна історія Благовіщення: візит Архангела Гавриїла до Діви Марії

Основна подія свята описана в Євангелії від Луки (Лк. 1:26-38). Згідно з біблійним оповіданням, Архангел Гавриїл був посланий Богом до Назарета, до Діви Марії, яка була заручена з чоловіком на ім'я Йосип. Ангел з'явився перед Марією і сказав: "Радуйся, Благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти між жінками!" (Лк. 1:28).

Спочатку Марія збентежилася від цих слів, але ангел заспокоїв її та повідомив, що вона зачне і народить Сина, якому дасть ім'я Ісус. Марія, будучи вірянкою та смиренною, відповіла: "Я ж Господня раба: нехай буде мені за словом твоїм!" (Лк. 1:38). Ця її згода вважається ключовим моментом в історії спасіння людства. Благовіщення - одне з найбільших церковних свят (фото: pixabay.com)

Дата святкування: чому саме 25 березня

Ця дата має глибоке символічне значення, оскільки відзначається рівно за дев'ять місяців до Різдва Христового (25 грудня за тим же календарем). Таким чином, Благовіщення знаменує собою початок земного життя Ісуса Христа. Незалежно від того, припадає воно на будній день чи вихідний, дата залишається сталою.

Традиції та звичаї: що робили наші предки на Благовіщення?

З Благовіщенням пов'язано безліч народних традицій та звичаїв, які передавалися з покоління в покоління. Однією з найвідоміших традицій є випускання птахів на волю. Цей звичай символізує звільнення душі від гріха та радість приходу весни.

Також вважалося, що на Благовіщення не можна займатися важкою фізичною працею, шити, в'язати чи виконувати будь-яку роботу по дому. Люди вірили, що цей день потрібно присвятити молитві та роздумам про велику милість Божу.

Існували й погодні прикмети, пов'язані з Благовіщенням: вважалося, що яка погода на Благовіщення, така буде і на Великдень. А ще, якщо день похмурий або йде дощ, варто чекати ще кілька холодних тижнів.

На Благовіщення дозволяється їсти рибу

Свято припадає на Великий піст, але церква робить виняток - дозволяється вживати рибу, морепродукти та рослинну олію. Це одна з небагатьох днів посту, коли можна скуштувати більш святкові страви. Також дозволяється випити трішки вина.

Благовіщення входить до 12 найбільших церковних свят

Благовіщення є одним із дванадесятих свят, тобто входить до числа 12 найважливіших у християнстві. Це день великої радості, адже саме з нього починається історія спасіння людства. Благовіщення символізує початок спасіння людства (фото: Getty Images)

Богословське значення Благовіщення: початок спасіння людства

З богословської точки зору, Благовіщення Пресвятої Богородиці має надзвичайно важливе значення. Ця подія є початком здійснення Божого плану спасіння людства. Згода Діви Марії народити Сина Божого відкрила шлях для втілення Ісуса Христа, його земного життя, смерті та воскресіння, що принесло вічне життя всім вірянам.

Благовіщення символізує смирення, послух та віру Діви Марії, яка стала знаряддям Божої волі. Це свято нагадує нам про велич Божої любові до людства та важливість нашої власної віри та покори перед Богом.

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