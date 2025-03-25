Благовіщення Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити в цей день

Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня за новим стилем святкують православні християни в Україні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити на Благовіщення та які народні прикмети на 25 березня.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: що це за свято

25 березня у церковному календарі відзначається Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з дванадцяти головних свят у християнстві. Це свято символізує початок здійснення Божого задуму щодо спасіння людства.

Саме цього дня архангел Гавриїл з'явився Діві Марії та сповістив їй радісну звістку про народження Ісуса Христа. Благовіщення вважається днем великої радості та Божої благодаті. Це свято має неперехідну дату, однак після переходу на новоюліанський календар його відзначають 25 березня замість 7 квітня.

Що не можна робити у Благовіщення

На Благовіщення існує багато народних заборон, адже цей день вважається святим.

Не можна займатися будь-якою роботою, особливо шити, прясти, прибирати чи виконувати важку працю.

Вважається, що навіть птахи цього дня не будують гнізд, тому людям також слід відпочивати.

Заборонено сваритися, адже це може зіпсувати стосунки надовго.

Не рекомендується віддавати речі з дому чи позичати - це може призвести до втрат.

Не слід обрізати дерева та ламати гілки. У цей день важливо зберігати спокій, молитися та проводити час із рідними.

Фра Беато Анжеліко "Благовіщення" (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції в день Благовіщення

На Благовіщення існує багато народних прикмет, які передавалися з покоління в покоління.

Вважається, що якщо цього дня поділитися їжею чи пригостити когось, це приверне добробут і щастя.

Вмивання талою водою обіцяє міцне здоров’я на цілий рік, а бажання, загадане на свято, неодмінно здійсниться.

Цього дня також уважно стежать за природою: дощ обіцяє багатий урожай хліба і грибів, а мороз - хороший врожай огірків та ярих культур.

Гроза символізує тепле літо і багато горіхів, тоді як темне небо без зірок вказує на погану несучість домашньої птиці.

Якщо ластівок не видно - весна буде холодною, а сильний мороз свідчить про затяжний холод упродовж сорока днів.

З давніх часів у Київській Русі існувала гарна традиція - випускати птахів на волю як символ свободи і нового життя. А незаміжні дівчата ворожили на долю, намагаючись дізнатися про свого судженого.

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