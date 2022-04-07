Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей

Радостных вестей,

Мира и добра

В праздник чудесный

Желаю вам я.

Крепкого здоровья,

Солнца и весны,

Любви, надежды,

Веры и красоты.

С Благовещением вас

Я сегодня поздравляю.

И поставить свечку

За Иисуса умоляю.

Пусть горит и не гаснет,

Пусть молитва звучит.

И от зла и обиды

Пусть Господь защитит.

Пусть Благовещение подарит

Тепло, любовь и доброту,

Улыбок радостных добавит,

Исполнит давнюю мечту!

А Богородица Святая

Во всех делах пускай хранит,

Надеждой тихо согревает

И на успехи вдохновит!

Душа пусть в чудо верит,

Господь хранит тебя,

Судьба откроет двери

Все беды отведя.

Я дней желаю мирных,

Прожить тебе лет двести,

И слышать от любимых

Одни благие вести.

Вокруг лишь слышен звон,

Всех поздравляет с праздником он.

Благовещение пришло -

Пусть пропадет повсюду зло.

Пусть Пресвятая Богородица одарит вас любовью, радостной, долгожданной весточкой и будет покровительницей вашего счастья!

Поздравляю с Благовещением! Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пусть в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!

Со светлым праздником! Пусть Пресвятая Богородица от всех бед укроет, чтобы не касались вас и вашей семьи печали, разлуки и дурные вести. Желаю молитвам всем услышанными быть, а здоровья чтоб крепчайшим было.