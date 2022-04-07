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Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей

Колаж РБК-Україна: Благовіщення 2022
Автор: Світлана Мащенко

Благовіщення Пресвятої Богородиці - велике і світле свято, яке щорічно відзначається за православним календарем 7 квітня. В цей день не можна працювати, однак варто присвятити себе добрим справам, адже свято - згадка про "благу звістку", яку приніс Архангел Гавриїл Діві Марії, що вона народить Спасителя - Іісуса Христа.

Привітайте рідних і близьких зі святом листівками, картинками, віршами, які ми публікуємо в матеріалі Styler.

Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.

З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла і образи
Хай Господь захистить.

Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного -
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!

З Благовіщенням вас я вітаю!
Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.
Щоб ваші помисли лиш чисті були,
І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

Навкруги лиш чути дзвін,
Всіх вітає з святом він.
Благовіщення прийшло -
Хай пропаде всюди зло.

Нехай Пресвята Богородиця обдарує вас любов'ю, радісною, довгоочікуваною звісточкою і буде покровителькою вашого щастя!

Вітаю з Благовіщенням! Бажаю повної чаші добра, радості, щастя, Божого благословення, здоров'я і добробуту. Нехай Богородиця чує молитви і захищає від бід. Нехай в будинок заходять тільки хороші гості і лише благі вісті!

Зі світлим святом! Нехай Пресвята Богородиця від усіх бід вкриє, щоб не торкалися Вас і вашої родини печалі, розлуки і погані вісті. Бажаю молитвам всім почутими бути, а здоров'я щоб найміцнішим було.

Раніше ми писали, як правильно помолитися на Благовіщення.

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Благовещение