Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла і образи

Хай Господь захистить.

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного -

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

З Благовіщенням вас я вітаю!

Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.

Щоб ваші помисли лиш чисті були,

І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

Навкруги лиш чути дзвін,

Всіх вітає з святом він.

Благовіщення прийшло -

Хай пропаде всюди зло.

Нехай Пресвята Богородиця обдарує вас любов'ю, радісною, довгоочікуваною звісточкою і буде покровителькою вашого щастя!

Вітаю з Благовіщенням! Бажаю повної чаші добра, радості, щастя, Божого благословення, здоров'я і добробуту. Нехай Богородиця чує молитви і захищає від бід. Нехай в будинок заходять тільки хороші гості і лише благі вісті!

Зі світлим святом! Нехай Пресвята Богородиця від усіх бід вкриє, щоб не торкалися Вас і вашої родини печалі, розлуки і погані вісті. Бажаю молитвам всім почутими бути, а здоров'я щоб найміцнішим було.