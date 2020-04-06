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Благовіщення: як відзначити велике свято під час карантину

STYLERЖиття    06.04.2020 - 22:01
Благовіщення: як відзначити велике свято під час карантину
Як відзначити Благовіщення (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною того, що віруючим доведеться відзначати свята не виходячи з дому

Карантин у Києві через коронавірус діє з 12 березня і продовжено до 24 квітня. При цьому відсьогодні влада посилила карантинні заходи. Українцям слід перебувати вдома навіть у великі релігійні свята.

У вівторок, 7 квітня, Християни відзначають Благовіщення. Цього року свято припало на шостий тиждень Великого посту. Церква здавна прославляє Благовіщення як день початку порятунку людства. А народний календар пов'язує свято з багатьма заборонами та обрядами.

В цей день віряни не їдять м'ясних і молочних страв, оскільки свято припадає на Великий піст. Також на свято люди намагалися не пропустити церковну службу. Але в цьому році священники просять усіх вірян помолитися у себе вдома, взяти участь у службі онлайн, оскільки церкви будуть закриті через карантин.

На Благовіщення також не годиться ходити в гості. Свято слід відзначати у вузькому сімейному колі. Більш того, в минулі часи люди боялися, що під час застілля у двері постукає чужа жінка, яка, за повір'ям, могла бути відьмою. Тому, щоб не розгнівати сусідів, жінки намагалися не виходити з дому. В це свято також не можна працювати, і розпочинати весняно-польові роботи.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді розповіли про те, що пенсіонери, щомісячні пенсії яких не перевищують 5 тисяч гривень, отримають додаткову тисячу гривень.

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