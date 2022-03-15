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"Бізнес" на війні: хто, як і за скільки випускає чоловіків з України до Європи

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Вівторок 15 березня 2022 15:55
"Бізнес" на війні: хто, як і за скільки випускає чоловіків з України до Європи Фото: Українські чоловіки платять великі гроші заради втечі за кордон (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

На кордоні влаштували справжній "бізнес" із проходженням кордону військовозобов'язаних чоловіків, які платять чималі гроші, аби виїхати з України.

Як це відбувається - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами Віктора Балоги, депутата Мукачівської міськради, "бізнес" з проходженням кордону військовозобов’язаними за тіньовим оборотом досягнув вже промислових масштабів.

Фактично, сотні чоловіків, всупереч чинному воєнному стану, щодня за немалі гроші переходять кордон з країнами ЄС.

"Мало того, що така ситуація - це моральне дно, так ще й демонструє світові, що в країні надалі процвітає корупція. Переконаний, що влада має діяти максимально жорстко не тільки з тими, хто тікає, а насамперед з тими, хто їм в цьому допомагає", - додав Балога.

15 тисяч доларів з людини за виїзд

Нещодавно на кордоні з Угорщиною затримали організатора, який намагався незаконно перевести чоловіків призовного віку.

Доправити ухилянтів в Угорщину чоловік збирався власним автомобілем. Для перетину кордону обрав пункт пропуску "Вилок". За свої послуги українець отримав 45 тисяч доларів США, по 15 тисяч за кожного.

Важливо!

Українським чоловікам віком від 18 до 60 років в умовах воєнного стану заборонено залишати межі країни.

Винятки робляться, для тих чоловіків, які мають трьох дітей віком до 18 років, тих, хто не придатний до військової служби та має відповідні документи військово-лікарської комісії та тих, хто піклується про осіб з інвалідністю.

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Кордон з Україною Війна Росії проти України
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