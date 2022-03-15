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На Закарпатье задержали мужчину, который переправлял через госграницу украинцев призывного возраста

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Закарпатская область, Вторник 15 марта 2022 14:35
На Закарпатье задержали мужчину, который переправлял через госграницу украинцев призывного возраста Задержали организатора незаконного перемещения мужчин призывного возраста (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Татьяна Самарук

На границе с Венгрией задержали организатора, который пытался незаконно перевести мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Правоохранители установили, что 37-летний закарпатец намеревался незаконно переправить через границу трех украинцев призывного возраста, предварительно предоставив им чужие паспорта граждан Венгрии.

В частности, доставить уклонистов в Венгрию мужчина собирался собственным автомобилем. Для пересечения границы выбрал пункт пропуска "Вилок". За свои услуги украинец получил 45 тысяч долларов США, по 15 тысяч за каждого.

СБУ задержала злоумышленника и его "подопечных" в пункте пропуска "Вилок".

13 марта организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет).

14 марта избрана мера пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 149 тысяч гривен. Если вину гражданина Украины докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

На Закарпатье задержали мужчину, который переправлял через госграницу украинцев призывного возрастаНа Закарпатье задержали мужчину, который переправлял через госграницу украинцев призывного возраста

На Закарпатье задержали мужчину, который хотел переправить через госграницу украинцев призывного возраста (facebook.com/DPSUkraine)

Ранее мы сообщали, что во Львове задержали сепаратиста из ОРДЛО: пытался пересечь границу.

Также мы писали, что СБУ задержала 5 коллаборантов и "вора в законе" из списка СНБО.

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