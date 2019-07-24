Бизнес в Крыму и муж-чиновник: в Раду прошла дочь продюсера "Лиги смеха"

У будущего нардепа нашли бизнес в Крыму (Коллаж РБК-Украина)

У будущего народного депутата обнаружили еще несколько интересных родственников

В Винницкой области на внеочередных парламентских выборах победила Ирина Борзова, которая обошла на округе №14 Ивана Мельничука от "Европейской солидарности". Борзова набрала более 30% голосов, сообщает издание "Факты".

В ее биографии указывается, что она физическое лицо-предприниматель, беспартийная и проживает в Виннице. Однако выяснилось, что у будущего депутата Верховной Рады очень интересные родственники.

Ее отец – Наум Баруля, один и руководителей шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, которую он и возглавляет. Среди его партнеров – Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры. Кроме того, известно, что Баруля возглавлял украинский филиал "КВН" и до сих пор числится руководителем двух украинских предприятий, которые принадлежат Маслякову.

Муж у Ирины Борзовой – исполняющий обязанности руководителя Государственного управления делами (ДУС) Сергей Борзов.

Скриншоты

Также выяснилось, что у Борзовой есть свой бизнес в оккупированном Крыму. Она владеет фирмой "Профиль-Н", которая зарегистрирована в Судаке. Фирма занимается ресторанным бизнесом. В 2014 году Борзова переоформила свой бизнес по требованиям российского законодательства и стала платить налоги в казну РФ. За 2016 год у нее, согласно данным налоговой РФ, почти 600 тысяч рублей прибыли.

Как сообщили в Bihus.info, у Борзовых в Киеве квартира площадью 190 квадратных метров, которую им выделили в Государственном управлении делами, несмотря на их состоятельность.

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