Бізнес в Криму і чоловік-чиновник: в Раду пройшла дочка продюсера "Ліги сміху"

У майбутнього нардепа знайшли бізнес в Криму (Колаж РБК-Україна)

У майбутнього народного депутата виявили ще кілька цікавих родичів

У Вінницькій області на позачергових парламентських виборах перемогла Ірина Борзова, яка обійшла на окрузі №14 Івана Мельничука від "Європейської солідарності". Борзова набрала більше 30% голосів, повідомляє видання "Факти".

В її біографії вказується, що вона фізична особа-підприємець, безпартійна, проживає в Вінниці. Однак з'ясувалося, що у майбутнього депутата Верховної Ради дуже цікаві родичі.

Її батько – Наум Баруля, один і керівників шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом з Drive Production, яку він і очолює. Серед його партнерів – Тимур Миндич, Сергій і Борис Шефіри. Крім того, відомо, що Баруля очолював українську філію "КВН" і досі значиться керівником двох українських підприємств, які належать Маслякова.

Чоловік у Ірини Борзової – виконуючий обов'язки керівника Державного управління справами (ДУС) Сергій Борзов.

Скріншоти

Також з'ясувалося, що у Борзової є свій бізнес в окупованому Криму. Вона володіє фірмою "Профіль-Н", яка зареєстрована в Судаку. Фірма займається ресторанним бізнесом. У 2014 році Борзова переоформила свій бізнес за вимогами російського законодавства і стала платити податки в казну РФ. За 2016 рік у неї, згідно з даними податкової РФ, майже 600 тисяч рублів прибутку.

Як повідомили в Bihus.info у Борзових в Києві квартира площею 190 квадратних метрів, яку їм виділили в Державному управлінні справами, незважаючи на їх статки.

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