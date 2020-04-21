Бизнес должен работать: Кличко рассказал, когда Киев вернется к обычной жизни

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта. Мэр города Виталий Кличко заявил, что постепенное ослабление карантина произойдет после того, как Киев преодолеет пик COVID-19. Ожидается, что это случится через неделю-две.

Кличко также рассказал о том, что он поговорил с мэрами разных европейский городов и главами некоторых государств. Это помогло ему проанализировать их работу в условиях пандемии.

"План поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться, что нужно "оживлять" экономику", - заявил мэр Киева во время брифинга.

Брифинг мэра Киева Виталия Кличко (видео: YouTube)

Кличко также отметил, что за сутки в Киеве коронавирусной инфекцией заразились 42 человека.

Всего в столице на 21 апреля официально выявлено 892 случаев заболевания, в Киевской области – 356. В Украине общее количество инфицированных насчитывает 6 125 человек. Больше всего зараженных в Черновицкой области – 988.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что первое, что будет сделано при ослаблении карантина – это разрешат гулять в парках и скверах. Люди также смогут посетить музеи и библиотеки, но при условии соблюдения мер индивидуальной защиты.