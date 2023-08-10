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Украинские беженцы в Польше могут получать гривневую пенсию: как перевести выплаты

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Польша, Четверг 10 августа 2023 08:50
Украинские беженцы в Польше могут получать гривневую пенсию: как перевести выплаты Как перевести украинскую пенсию в Польшу (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы, временно находящиеся в Польше, могут перевести свои пенсионные выплаты туда. Сделать это могут как пенсионеры, которые уже получали пенсию в Украине, так и те, кто достиг пенсионного возраста за границей.

Как переоформить пенсию, рассказали в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что нужно сделать

Для того чтобы перевести вашу украинскую пенсию в Польшу, нужно подать документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

В польский ZUS вы можете обратиться по месту нахождения, предоставив пакет необходимых документов. В территориальном органе ZUS должны заполнить необходимые формы и копии документов и направить в Пенсионный фонд в Украине.

ПФУ рассматривает заявление и принимает решение о переводе пенсии. Украинцам сообщают ответ через ZUS.

Для перевода пенсии требуются следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины
  • справка о присвоении номера PESEL
  • номер учетной карты налогоплательщика
  • пенсионное удостоверение
  • справка с банковскими реквизитами счета в финучреждении, куда будут приходить выплаты

Если ваш перевод одобрят, пенсионные выплаты будут переводить каждый квартал на банковский счет, открытый в одном из польских финучреждений.

Если в Украине вы получали пенсию на почте, перед отъездом подайте заявление об изменении способа доставки средств и откройте пенсионный счет в украинском банке. В дальнейшем это позволит получать пенсию даже за границей и облегчит процесс ее перевода, если такая потребность возникнет.

Как изменились пенсии в Украине

В марте 2023 года состоялся первый этап индексации на 19,7%. Фактически он коснулся всех пенсионеров, получающих пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании". Это более 10 миллионов украинцев.

Второй этап индексации пенсий состоялся в апреле, а третий, последний - в июле.

Таким образом, больше в 2023 году повышений не планируется. Уже в августе все украинцы, чьи пенсии перечислены, должны получать обновленные суммы.

Средний размер прибавки составляет от 400 до 700 гривен. Для каждого пенсионера индексацию вычисляли индивидуально. В то же время чем большую пенсию получал человек, тем больше ему добавляли к ней.

Вместе с тем выплаты не повысили для:

  • работающих пенсионеров, но имеющих небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии менее 2 100 гривен
  • бывших работников прокуратуры
  • пенсионеров, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер - 20 930 гривен
  • тех, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание

Раньше мы рассказывали, при каких условиях можно выйти на пенсию в 50 лет.

Читайте также, в каких странах Европы украинские пенсионеры могут легче всего адаптироваться к жизни.

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