Беженка из Украины поразила британское шоу и получила 4 млн грн за свою вдохновляющую историю

Украинка Яна Смагло выехала из Украины после полномасштабного вторжения России. Она проживала в Харькове и вынуждена была искать защиты в другой стране. Она уехала с небольшим рюкзаком и ноутбуком и оказалась в Лидсе, Британия, где начала свой модный бизнес. И история Яны так поразила инвесторов, что они выделили ей 4 млн гривен на развитие (80 000 фунтов стерлингов).

Что известно о Яне Смагло и как ей удалось привлечь инвесторов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто такая Яна Смагло

Яне - 32 года, она большую часть своей жизни прожила в Харькове. Со временем девушка переехала в Киев, где начала модный бизнес - Яна модельер женской одежды и белья. В течение 8 лет она владела брендом одежды премиум-класса и производственной компанией.

Когда Россия вторглась в Украину, Яна проснулась от звука бомб, которые падали возле ее дома. Она собралась за считанные минуты и поехала искать безопасное место за границей. С собой она имела только ноутбук и рюкзак. Бизнес пришлось оставить.

Друзья из Западного Йоркшира предложили ей жилье и Яна получила визу в Британию. И все, чего она хотела - восстановить свой бизнес, самостоятельно себя обеспечивать. И когда ей это удалось, она начала предлагать работу другим украинским беженцам, которые были рядом.

В Британии Яна возродила свой бизнес и бренд "Неня" (Nenya) - производитель украинской одежды для женщин. Она вложила в бизнес все свои сбережения, а это было около 260 000 гривен. За год женщине удалось заработать более 100 000 фунтов стерлингов (более 5 млн гривен).

Яна Смагло получила в Британии от инвесторов 4 млн (фото: instagram.com/ysmaglo)

Логово драконов и инвесторы

В Британии есть шоу, которое помогает молодым предпринимателям - Dragons Den (Логово драконов). Это реалити-шоу BBC, в котором начинающие предприниматели предлагают свои идеи, чтобы попробовать получить инвестиции от "Драконов".

"Драконы" - это миллиардеры Дебора Мидден, Питер Джонс, Сара Дэвис, Теджа Лалвани и Тукер Сулейман. Они приглашают предпринимателей, слушают их идеи и выносят вердикт - готовы ли вложить деньги в бизнес и какую сумму.

Именно туда направилась Яна, чтобы получить дополнительные инвестиции для развития своего бизнеса. Ей пришлось брать займ в финансовых учреждениях Британии, но для беженцев там очень строгие условия.

"К сожалению, как беженец, я не могу брать займы в любых финансовых учреждениях, потому что они ожидают, что вы вернете заем за шесть месяцев до окончания действия вашей визы, и это может повлиять на ваше текущее финансовое положении, поэтому это для меня не имело смысла", - объяснила Яна.

Она добавила, что поняла, что ей нужно найти человека, который поверит в нее и сможет увидеть перспективы.

Украинка раскрутила в Британии новый бизнес и нашла инвесторов (фото: instagram.com/ysmaglo)

На шоу Яна хотела получить 80 000 стерлингов (около 4 млн гривен) за 10% своего бизнеса. Она рассказала, как приехала в страну с одним рюкзаком, но уже через год участвовала в показе мод.

"Неня - сделано в Украине, с любовью и отвагой", - сказала она инвесторам после эмоционального выступления.

Инвесторы с восторгом слушали рассказ украинки и признались, что она их вдохновила.

"Это не то что ты оставил свою страну и забыл о ней, и строишь здесь новую жизнь. У моей сестры живет украинка, ее сын работает у меня, и я каждый день слышу о беспокойстве. Я была очень тронута, она меня вдохновила", - сказала Дебора Мидден.

Когда Яну спросили, где бы она хотела быть через пять лет, она ответила так:

"Я хочу быть крупнейшей дистрибьюторской компанией, и в целом я не хочу останавливаться на модном бизнесе, я хочу добавить кое-что из того, что мы производили лучшее в Украине и доносить его до всего мира. Скажем, когда ты теряешь все, над чем работал, и свой дом, и тебе нужно построить свою жизнь заново - это сильно побуждает. Кроме того, я хочу помочь и сделать что-то для своей страны".

Эмоциональная история Яны поразила сердца "Драконов", и она получила сразу четыре предложения. Один из "Драконов" волновался, что в бизнес в его нынешнем виде невозможно инвестировать и стоит объединиться с другими инвесторами. Однако другие предложили Яне всю сумму и указали, что верят в ее развитие.

Из всех предложений украинка выбрала два и разделила по 5% между двумя "Драконами", Деборой и Стивеном, которые войдут в правление.