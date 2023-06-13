Біженець з України виграв 500 тисяч євро в лотерею. Стало відомо, що він зробить з грішми
Українець, який виїхав у Бельгію на початку повномасштабного вторгнення як біженець, виграв 500 тисяч євро у миттєву лотерею. Свій щасливий квиток він купив на заправці за 5 євро.
Деталі розповіли в Національній лотереї Бельгії.
Що відомо про переможця
Українець купив скретч-карту на заправці в Брюссельському столичному регіоні. Один з номерів був виграшним і чоловік отримав 500 тисяч євро. Ім'я переможця, по правилам лотереї, не розкривають, але відомо, що це молодий чоловік у віці від 18 до 24 років.
У Бельгію він приїхав на самому початку повномасштабного вторгнення, де зараз живе зараз та працює. З оформленням документів хлопцю допомогли друзі.
"Його почуття були змішаними. Він явно думав про Україну, а в цей час важко радіти, коли таке відбувається у твоїй рідній країні. Але він, звісно, був радий своїй перемозі, й він має багато надій", - кажуть представники лотереї.
Щасливчику, кажуть, від 18 до 24 років (ілюстративне фото: loterie-nationale.be)
Що українець планує зробити з грошима
За гроші, які він виграв, хлопчина планує "щось зробити для своїх земляків і для відбудови своєї країни".
Але спочатку він хоче "влаштувати вечірку в Бельгії для родини та друзів, які піклувалися про нього та допомагали йому інтегруватися".
"Хоча його дуже тепло зустріли в Бельгії й він має непогану роботу тут, він, звичайно, воліє повернутися в Україну якнайшвидше, як тільки закінчиться війна", - додають представники лотереї.
Українець виграв 500 тисяч євро в лотерею! (ілюстративне фото: loterie-nationale.be)
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