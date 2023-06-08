Як навчитися купувати найдешевші авіаквитки: перевірені способи

Про прості правила, які допоможуть зекономити при купівлі квитків на літак – у колонці для РБК-Україна.

Останнім часом багато українців повертається з Європи. Частина з них вже планує залишатися вдома, а інша привозить на літо діток: в багатьох країнах почалися шкільні канікули, і діти нарешті хочуть побачити своїх бабусь та дідусів.

Живучи у віддалених країнах Європи, багато українців добираються до найближчих з Україною аеропортів, а далі сідають на автобуси або поїзди. Частина наших співгромадян до вимушеного переїзду до Європи активно не подорожувала. І не всі знають, як придбати квиток на літак бюджетно.

Спеціально для TRAVEL РБК-Україна фахівець з туризму та оформлення віз Марина Казакова дає поради з власного досвіду про те, як придбати авіаквитки максимально економно.

5 правил купівлі авіаквитків, які зекономлять ваші кошти

За роки роботи туризмі я знайшла свою індивідуальну систему бронювання авіаквитків, яка мінімізує помилки. Поділюся своїми порадами, і ви зможете купувати квитки бюджетно. Правила підійдуть всім незалежно від того, чи ви летите вперше або вже маєте великий досвід у авіамандрівках.

скажіть "ні" сайтам-агрегаторам

Ви можете користуватись пошуком квитків на kiwi, momondo, shyscanner та інших ресурсах, але купувати квитки рекомендую виключно на офіційному сайті тієї чи іншої авіакомпанії.

Навіщо, подумаєте ви? У випадку, якщо вам потрібно внести зміни у квиток (наприклад, дату або додати багаж), навряд чи ви зможете контактувати зі службою підтримки сайта-агрегатора. Як правило, вони не відповідають користувачам або ж вносять зміни занадто пізно. Після того, як ваш літак вже полетів, рейс відбувся, і змінити нічого вже не можливо.

Водночас авіакомпанія має спеціальну лінію підтримки, де ви можете онлайн або телефоном у лічені хвилини внести зміни у квиток.

Фото: Поради про те, як купити авіаквитки бюджетно, підійдуть і новачкам, і досвідченим мандрівникам (unsplash.com)

плануйте подорож завчасно

Тут варто знати про один принцип – квитки на регулярний рейс з кожним днем дорожчають. Кажуть, що найнижча ціна квитків зазвичай буває за 52 дні до вильоту.

Водночас на чартерний рейс це правило працює навпаки: чим ближче до вильоту, тим дешевше. Але! У літній високий сезон квитки розлітаються, як гарячі пиріжки. Можна не встигнути вхопити.

Нагадую, що регулярний рейс – той, який літає за загальним розкладом (наприклад, Lufthansa, Air France, Wizzair, Ryanair). Чартерний – це рейс під замовлення (наприклад, Sky Up, Fly Lili).

купуйте багаж заздалегідь

Додавайте багаж одразу під час купівлі квитка. За декілька днів до вильоту він буде коштувати дорожче. А якщо купувати в аеропорту на стійці реєстрації, то буде найвища ціна.

Фото: Побутує думка, що найнижча ціна квитків зазвичай буває за 52 дні до вильоту (unsplash.com)

перевіряйте габарити вашої ручної поклажі

Перед вильотом впевніться, що габарити вашої поклажі співпадають із вимогою авіакомпанії.

Особливо це стосується лоукостів (Wizzair, Ryanair). Як правило, вас попросять поставити багаж у спеціальну рамку, і якщо він не поміститься за шириною, висотою або довжиною, то вас зобов'яжуть здати сумку в багаж. І пам'ятайте: в такому випадку ви сплатите максимальний тариф!

перевіряйте правила транзиту

Особливо ця порада стосується рейсів через Велику Британію. Часто для пересадки у Лондоні потрібна транзитна віза. Перевірити, чи потрібна віза, можна на державному сайті Британії, де дають відповіді на поширені міграційні питання.

Також нагадаю: незалежно від того який у вас рейс, для транзиту через будь-який аеропорт США вам потрібна віза. Інакше в літак вас не пустять!

Порада-бонус. Щоразу перед тим, як перевіряти вартість авіаквитків, почистіть кукі-файли (cookie files) у браузері, яким ви користуєтесь.

Ви будете здивовані деякими цифрами. Інколи авіакомпанії, щоб стимулювати вас швидше придбати квиток, при повторній перевірці вартості квитка ставлять вищу ціну. Розраховуючи на те, що це приверне увагу клієнта. Адже часто буває так: людина бачить, що квиток подорожчав і думає, що треба купувати швидше.

Фото: Сайти-посередники не зможуть прийти на допомогу клієнтам авіакомпаній (колаж РБК-Україна)

Бажаю вам знаходити квитки додому легко, не витрачаючи зайвий час та гроші!

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