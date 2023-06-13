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Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в лотерею. Стало известно, что он сделает с деньгами

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Бельгия, Вторник 13 июня 2023 15:59
Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в лотерею. Стало известно, что он сделает с деньгами Украинец выиграл у Бельгии в лотерею 500 тысяч евро (фото: loterie-nationale.be)
Автор: Анна Шиканова

Украинец, уехавший в Бельгию в начале полномасштабного вторжения как беженец, выиграл 500 тысяч евро в мгновенную лотерею. Свой счастливый билет он купил на заправке за 5 евро.

Подробности рассказали в Национальной лотерее Бельгии.

Что известно о победителе

Украинец купил скретч-карту на заправке в Брюссельском столичном регионе. Один из номеров был выигрышным и мужчина получил 500 тысяч евро. Имя победителя, по правилам лотереи, не раскрывают, но известно, что это молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет.

В Бельгию он приехал в самом начале полномасштабного вторжения, где живет сейчас и работает. С оформлением документов молодому человеку помогли друзья.

"Его чувства были смешанными. Он явно думал об Украине, а в это время тяжело радоваться, когда такое происходит в твоей родной стране. Но он, конечно, был рад своей победе, и у него много надежд", - говорят представители лотереи.

Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в лотерею. Стало известно, что он сделает с деньгами

фото: loterie-nationale.be

Что украинец планирует сделать с деньгами

За деньги, которые он выиграл, парень планирует "что-то сделать для своих земляков и для восстановления своей страны".

Но сначала он хочет "устроить вечеринку в Бельгии для семьи и друзей, которые заботились о нем и помогали ему интегрироваться".

"Хотя его очень тепло встретили в Бельгии и у него неплохая работа здесь, он, конечно, предпочитает вернуться в Украину как можно быстрее, как только закончится война", - добавляют представители лотереи.

Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в лотерею. Стало известно, что он сделает с деньгами

фото: loterie-nationale.be

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинских беженцев может получить до 9000 гривен.

А также рассказывали о том, как можно покупать дешевые авиабилеты.

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