Бійці ЗСУ показали життя на "нулі" без прикрас (відео)

Як живуть військові на "нулі"

На відео бійці показали крайній, нульовий, рубіж оборони на передовому, тобто взводному опорному пункті (ВОП). Військові сил оборони сидять в окопах, наповнених водою та брудом.

Через осінню погоду земля перетворюється на бруд.

"Окопна романтика. Незважаючи на погодні умови, противник намагається просунутися вперед, використовує всілякі способи, не шкодуючи ні піхоти, ні техніки", - сказано в повідомленні бригади.

Попри такі нелюдські умови, українські захисники щодня дають відсіч російським окупантам.

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.