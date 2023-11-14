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Бійці ЗСУ показали життя на "нулі" без прикрас (відео)

Фото: Українські військові показали життя на передовій (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Українські захисники показали реальні умови життя в окопах на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Telegram 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр).

Як живуть військові на "нулі"

На відео бійці показали крайній, нульовий, рубіж оборони на передовому, тобто взводному опорному пункті (ВОП). Військові сил оборони сидять в окопах, наповнених водою та брудом.

Через осінню погоду земля перетворюється на бруд.

"Окопна романтика. Незважаючи на погодні умови, противник намагається просунутися вперед, використовує всілякі способи, не шкодуючи ні піхоти, ні техніки", - сказано в повідомленні бригади.

Попри такі нелюдські умови, українські захисники щодня дають відсіч російським окупантам.

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Як ми раніше писали, відомий український актор вступив до лав ЗСУ.

До речі, Положинський розпочав службу у новому підрозділі ЗСУ.

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