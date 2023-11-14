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Бойцы ВСУ показали жизнь на "нуле" без прикрас (видео)

Фото: Украинские военные показали жизнь на передовой (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинские защитники показали реальные условия жизни в окопах на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Telegram 3-я отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр).

Как живут военные на "нуле"

На видео бойцы показали крайний, нулевой, рубеж обороны на передовой, то есть взводный опорный пункт (ВОП). Военные сил обороны сидят в окопах, наполненных водой и грязью.

Из-за осенней погоды земля превращается в грязь. 

"Окопная романтика. Несмотря на погодные условия, противник пытается продвинуться вперед, использует всевозможные способы, не жалея ни пехоту, ни технику", - сказано в сообщении бригады.

Несмотря на такие нечеловеческие условия украинские защитники каждый день дают отпор российским оккупантам.

 

Отметим, что за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные и многоэтажные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Как мы ранее писали, известный украинский актер вступил в ряды ВСУ.

Кстати, Положинский начал службу в новом подразделении ВСУ.

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