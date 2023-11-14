Бойцы ВСУ показали жизнь на "нуле" без прикрас (видео)

Как живут военные на "нуле"

На видео бойцы показали крайний, нулевой, рубеж обороны на передовой, то есть взводный опорный пункт (ВОП). Военные сил обороны сидят в окопах, наполненных водой и грязью.

Из-за осенней погоды земля превращается в грязь.

"Окопная романтика. Несмотря на погодные условия, противник пытается продвинуться вперед, использует всевозможные способы, не жалея ни пехоту, ни технику", - сказано в сообщении бригады.

Несмотря на такие нечеловеческие условия украинские защитники каждый день дают отпор российским оккупантам.

Отметим, что за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные и многоэтажные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.