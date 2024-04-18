Бійці РДК назвали головну мету своїх рейдів у Білгородську область та дали цікаву обіцянку

Новий рейд РДК на Білгород - що відомо

Так, ідеолог РДК, боєць з позивним "Кардинал", розповів про те, що він готує особовий склад, "літає" на дронах. А військовий з позивним "Могила" зазначив, що вони вирішили повторити рейд, але зробити його більш потужним.

При цьому чоловік пояснив, для чого вони взагалі влаштовують такі рейди. Він назвав головну мету.

"Але цього разу ми діяли масштабніше, атакували з кількох боків, використовуючи власну бронетехніку та більшу кількість штурмовиків. Метою наших рейдів, як тоді, так і зараз, лишається відкриття другого фронту: щоб Путін почав перекидати війська з тих напрямків, де нам важко", - зазначив "Могила".

Бійці РДК пояснили, чому влаштовують рейди в РФ (фото: "Український свідок")

"Вже зараз за Бєлгородом стоїть 30 одиниць важкої техніки та близько 4000 одиниць особового складу. Наскільки я знаю, їх пригнали з Луганщини", - додав він.

За словами добровольців, росіяни били по ним КАБами та "артою". При цьому окупантам було байдуже на те, що вони знищують свої ж населені пункти.

Також бійці дали цікаву обіцянку. За словами "Могили", попри головну мету РДК (відкриття постійного фронту в глибині РФ), на країну-агресора чекає "сюрприз".

"Ми накопичимо сили та влаштуємо їм таке, що Путін буде вимушений відкривати другий фронт: у Калінінграді, в Курській області, у Придністров’ї", - зазначив боєць.