Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание

Новый рейд РДК на Белгород – что известно

Так, идеолог РДК, боец с позывным "кардиналом", рассказал о том, что он готовит личный состав, "летает" на дронах. А военный с позывным "Могила" отметил, что они решили повторить рейд, но сделать его более мощным.

При этом мужчина объяснил, зачем они вообще устраивают такие рейды. Он назвал главную цель.

"Но в этот раз мы действовали более масштабно, атаковали с нескольких сторон, используя собственную бронетехнику и большее количество штурмовиков. Целью наших рейдов, как тогда, так и сейчас, остается открытие второго фронта: чтобы Путин начал перебрасывать войска из тех направлений, где нам тяжело", - отметил "Могила".

Бойцы РДК объяснили, почему устраивают рейды в РФ (фото: "Український Свідок")

"Уже сейчас за Белгородом стоит 30 единиц тяжелой техники и около 4000 единиц личного состава. Насколько я знаю, их пригнали из Луганской области", - добавил он.

По словам добровольцев, россияне били по ним КАБами и "артой". При этом оккупантам было безразлично то, что они уничтожают свои же населенные пункты.

Также бойцы дали любопытное обещание. По словам "Могилы", несмотря на главную цель РДК (открытие постоянного фронта в глубине РФ), страну-агрессора ждет "сюрприз".

"Мы накопим силы и устроим им такое, что Путин будет вынужден открывать второй фронт: в Калининграде, Курской области, Приднестровье", - отметил боец.