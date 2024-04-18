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Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание

Бойцы РДК анонсировали "сюрприз" для Путина (фото: "Український Свідок")
Автор: Полина Иваненко

В марте бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" в третий раз пересекли российско-украинскую границу и вошли в Белгородскую область. В этот раз у них было больше техники и они атаковали сразу по нескольким направлениям.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) бойцы РДК с позывными "Лаки", "Могила" и "Кардинал" появились в новом видео на YouTube-канале "Український Свідок". Они рассказали, как проходят рейды и зачем их вообще проводят.

Новый рейд РДК на Белгород – что известно

Так, идеолог РДК, боец с позывным "кардиналом", рассказал о том, что он готовит личный состав, "летает" на дронах. А военный с позывным "Могила" отметил, что они решили повторить рейд, но сделать его более мощным.

При этом мужчина объяснил, зачем они вообще устраивают такие рейды. Он назвал главную цель.

"Но в этот раз мы действовали более масштабно, атаковали с нескольких сторон, используя собственную бронетехнику и большее количество штурмовиков. Целью наших рейдов, как тогда, так и сейчас, остается открытие второго фронта: чтобы Путин начал перебрасывать войска из тех направлений, где нам тяжело", - отметил "Могила".

Бойцы РДК объяснили, почему устраивают рейды в РФ (фото: "Український Свідок")

"Уже сейчас за Белгородом стоит 30 единиц тяжелой техники и около 4000 единиц личного состава. Насколько я знаю, их пригнали из Луганской области", - добавил он.

По словам добровольцев, россияне били по ним КАБами и "артой". При этом оккупантам было безразлично то, что они уничтожают свои же населенные пункты.

Также бойцы дали любопытное обещание. По словам "Могилы", несмотря на главную цель РДК (открытие постоянного фронта в глубине РФ), страну-агрессора ждет "сюрприз".

"Мы накопим силы и устроим им такое, что Путин будет вынужден открывать второй фронт: в Калининграде, Курской области, Приднестровье", - отметил боец.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что Сумщине мать похоронила сына-военного и умерла сама.

Кроме того, недавно стало известно, что многодетные родители могут потерять отсрочку от мобилизации.

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