Бійці 42 ОМБр показали, як відбивають наступ росіян під Бахмутом (відео)

Армія РФ намагається наступати від Бахмута у бік Часового Яру. У атаках беруть участь десантники 217 Парашутно-десантного полку, які вбивали цивільних українців у Гостомелі, Бучі та Ірпені. Але наші танкісти та артилеристи з 42 ОМБр їх штурми зупиняють.

Про те, як наші воїни відбивають наступ загарбників, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео програми "Український Свідок".

"Росіяни атакують позиції піхоти за допомогою техніки та живої сили. Техніка легкоброньована, жива сила рухається трійками та четвірками. Вони користуються погодою (росіяни пішли на штурм, коли почалася хурделиця), але ж ми тут теж не перший день", - розповідають наші військовослужбовці.

Військові під Бахмутом (фото: "Український свідок")

Хлопці також розповіли, як вони опинились на фронті.



"Відразу на війну не пошлють. Спочатку треба пройти підготовку", - розповів військовослужбовець на ім'я Дмитро.

Одразу після цих слів нашим бійцям по рації передають, що росіяни можуть почати обстріл.



Знімальна група разом з бійцями прослідувала до укриття.



"Я їхав на ровері й мене зупинили хлопці з ТЦК, вручили повістку. Я цьому не зрадів, але якщо не плануєш все життя ховатися, то вибору немає", - розповів танкіст із позивним "Спекулянт".



До великої війни чоловік вирощував зелень - кріп та петрушку.



"Як закінчиться війна, то мене тут не буде. Повернусь до того, чим займався - до спекуляцій", - каже він.



Захисники нашої країни під Бахмутом (фото: "Український свідок")

Його побратим із позивним "Палома" до 24 лютого був слюсарем на заправці.



"Я працював на бетонному заводі у Києві. Потім влаштувався на заправку, а звідти мене відразу забрали до війська", - поділився він.

Бійці розповідають, що після закінчення війни… ніколи не їстимуть тушкованку.

"Домашню буду, а ту, що з магазину, точно не їстиму. "Мівіна" - це святе, але тушкованки я у лісі вже наївся", - зізнається "Палома".