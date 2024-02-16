Бойцы 42 ОМБр показали, как отражают наступление россиян под Бахмутом (видео)

Армия РФ пытается наступать от Бахмута в сторону Часового Яра. В атаках принимают участие десантники 217 Парашютно-десантного полка, которые убивали гражданских украинцев в Гостомеле, Буче и Ирпене. Но наши танкисты и артиллеристы из 42 ОМБр их штурмы останавливают.

О том, как наши воины отражают наступление захватчиков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео программы "Український Свідок".

"Россияне атакуют позиции пехоты с помощью техники и живой силы. Техника легкобронированная, живая сила движется тройками и четверками. Они пользуются погодой (россияне пошли на штурм, когда началась вьюга), но мы здесь тоже не первый день", - рассказывают наши военнослужащие. .

Военные под Бахмутом (фото: "Український свідок")

Мужчины также рассказали, как они очутились на фронте.



"Сразу на войну не пошлют. Сначала нужно пройти подготовку", - рассказал военнослужащий по имени Дмитрий.

Сразу после этих слов нашим бойцам по рации передают, что россияне могут начать обстрел.



Съемочная группа вместе с бойцами проследовала в укрытие.



"Я ехал на велосипеде и меня остановили ребята из ТЦК, вручили повестку. Я этому не обрадовался, но если не планируешь всю жизнь прятаться, то выбора нет", - рассказал танкист с позывным "Спекулянт".



До войны мужчина выращивал зелень - укроп и петрушку.



"Как закончится война, то меня здесь не будет. Вернусь к тому, чем занимался - к спекуляциям", – говорит он.



Защитники нашей страны под Бахмутом (фото: "Украинский свидетель")

Его сослуживец с позывным "Палома" до 24 февраля был слесарем на заправке.



"Я работал на бетонном заводе в Киеве. Потом устроился на заправку, а оттуда меня сразу забрали в армию", – поделился он.

Бойцы рассказывают, что после окончания войны… никогда не будут есть тушеную тушу.

"Домашню буду, а ту, что из магазина, точно не буду есть. "Мивина" - это святое, но тушкованки я в лесу уже наелся", - признается "Палома".