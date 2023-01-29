Бій під Крутами: героїчний подвиг студентів, який не можна забувати

Як відбувся бій

У січні 1918 року відбувся бій неподалік залізничної станції Крути, зо 130 кілометрів від Києва. Одночасно з ним у Києві розпочалося третє більшовицьке повстання. Це спричинило розфокусування військ: підкріплення до Крут розвернули в столицю.

Українське військове командування очікувало основний наступ більшовиків з полтавського напрямку, тому саме туди скерувало найбільш боєздатні підрозділи чисельністю 500 вояків, а натомість до Крут відправлено 300 юнаків першої Української військової школи.

Студенти йдуть у бій (фото: istpravda.com.ua)

Вони мали 16 кулеметів, а також саморобний бронепотяг - одну гармату, яка була встановлена на залізничній платформі та могла пересуватися по колії. Були також вагон із запасом набоїв та гранат, лазарет із лікарем і санітарами.

На противагу молодим бійцям була 4-тисячна досвідчена армія Муравйова.

Меморіал пам'яті героїв Крут (фото: www.ukrinform.ua

Попри великі втрати бій під Крутами був успішним для оборонців української державності, адже наказ командування було виконано: більшовики не пройшли до Києва так стрімко як могли б. Російсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність на чотири дні.

Кадр із фільму "Крути 1918"

Тогочасний уряд УНР (фото: etnoxata.com.ua)

Після бою в полон більшовиків потрапили 27 юнаків і були страчені.

Проте за даними історика Ярослава Тинченка, загальні втрати української сторони склали 127-146 осіб. Серед них загиблих: 45-60 осіб, з них 27 розстріляні опісля бою студенти.

Сьогодні в Україні засновано меморіали пам'яті героїв Крут, а щороку 27 січня їх згадують як молоде героїчне покоління.

Меморіали пам'яті Крут