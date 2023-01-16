Оборона Донецького аеропорту: як "кіборги" вистояли дев'ять років тому

Донецький аеропорт став точкою спротиву у війні на сході України ще у 2014 році. Станом на 22 січня 2015 року загальні втрати Збройних сил України у донецькому аеропорту та околицях в районі Пісків складають 597 осіб

Якою була героїчна оборона "кіборгів" Донецького аеропорту - читайте нижче в матеріалі Styler

Битва за Донецький аеропорт

Проросійськи сили та бойовики намагалися встановити контроль над летовищем ще з квітня 2014 року. Проте перша їхня спроба відбулася через місяць, 26 травня. До аеропорту нагнали багато ворожих військових, включно з "кадирівцями", проте вони зазнавали великих втрат, через що мусили відступити.

Тиша тривала до самого вересня, але восени запеклі сутички знову поновилися.

Донецький аеропорт до початку війни на сході України (фото: dyvys.info, sed-rada.gov.ua)

"О 5:10 була перша атака з танками та стрілецькою зброєю. Піхота пішла за підтримки танків, як завжди. Друга атака була о 9:50. Танки вийшли на вогневі позиції та почали бити прямою наводкою по терміналах", - описує день оборони речник штабу АТО Владислав Селезньов.

9 жовтня через пункт пропуску "Ізварине" з Росії входить чергова колона техніки, довезені набої перекидаються в район Донецького аеропорту: близько 50-60 % всіх мінометних мін, артилерійських та реактивних снарядів, що прибувають з РФ.

Зруйнований Донецький аеропорт (фото: sed-rada.gov.ua, dyvys.info)

Окупанти робили багато спроб захоплення, відступаючи через втрати знову та знову. 25 жовтня вони навіть обстрілювали позиції одне одного з мінометів і "Градів".

У січні наступного року бої за аеропорт ставали ближчими до Донецька. "Кіборги" незламно контролювали ситуацію. На той час більша частина будівлі була вщент зруйнованою.

За оцінками генерал-майора Олега Мікаца у 2020 році, найбільші бої за Дебальцеве почалися після того, як упав Донецький аеропорт. Тобто якби українських військових не було в аеропорті, Україна могла втратити не лише Дебальцеве.

Зруйнований Донецький аеропорт (фото: sed-rada.gov.ua, dyvys.info)

Пам'ять про "кіборгів"

Це прізвисько з'явилося наприкінці вересня 2014 року, коли сепаратист намагався пояснити причину того, що озброєні проросійські бойовики не можуть зломити запеклий опір оборонців аеропорту.

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" визнав "кіборгів" словом 2014 року.

Крім того, з'явився досить популярний вираз, який час від часу можна почути й досі: "Кіборги вистояли, не вистояв бетон".

Фото: dyvys.info

За ініціативою самих кіборгів, з 2018 року 16 січня в Україні почали вшановувати пам'ять захисників Донецького аеропорту.

До того ж ці бої увіковічили й у мистецтві. Так, наприклад, про бої в Донецькому аеропорту та про його захисників створено документальний фільм "Добровольці Божої Чоти" та художню стрічку "Кіборги".

А в одному з українських видавництв з'явився роман "Аеропорт" від Сергія Лойка.

Меморіали на честь "кіборгів" у різних містах України (фото: sed-rada.gov.ua)