Бой под Крутами: героический подвиг студентов, который нельзя забывать

В истории Украины бой под Крутами часто упоминается как героический подвиг студентов против оккупационных войск большевистской власти. Даже несмотря на отсутствие достаточного боевого опыта, приказ командования Украины выполнили: наступление врага было остановлено.
Детали героического события в истории Украины и фото того сражения - смотрите ниже в материале Styler.
В январе 1918 года состоялся бой недалеко от железнодорожной станции Круты, в 130 километрах от Киева. Одновременно с ним в Киеве началось третье большевистское восстание. Это повлекло за собой расфокусировку войск: подкрепление к Крутам развернули в столицу.
Украинское военное командование ожидало основное наступление большевиков с полтавского направления, поэтому именно туда направило наиболее боеспособные подразделения численностью 500 воинов, а в Круты отправлено 300 юношей первой Украинской военной школы.
Студенты уходят в бой (фото: istpravda.com.ua)
Они имели 16 пулеметов, а также самодельный бронепоезд - одну пушку, которая была установлена на железнодорожной платформе и могла передвигаться по пути. Были также вагон с запасом патронов и гранат, лазарет с врачом и санитарами.
В противоположность молодым бойцам была 4-тысячная опытная армия Муравьева.
Мемориал памяти героев Крут (фото: www.ukrinform.ua
Несмотря на большие потери, бой под Крутами был успешным для защитников украинской государственности, ведь приказ командования был выполнен: большевики не прошли в Киев так стремительно, как могли бы. Российско-большевистские нападавшие потеряли боеспособность на четыре дня.
Кадр из фильма "Круты 1918"
В то время правительство УНР (фото: etnoxata.com.ua)
После боя в плен большевиков попали 27 юношей и были казнены.
Однако, по данным историка Ярослава Тинченко, общие потери украинской стороны составили 127-146 человек. Среди них погибших: 45-60 человек, из них 27 расстреляны после боя студенты.
Сегодня в Украине основаны мемориалы памяти героев Крут, а ежегодно 27 января их упоминают как молодое героическое поколение.
Мемориалы памяти Крут
Раньше мы рассказывали, как украинские защитники держали Донецкий аэропорт.
Читайте также, что пережили евреи во время Второй мировой войны.