Бой под Крутами: героический подвиг студентов, который нельзя забывать

Как произошло сражение

В январе 1918 года состоялся бой недалеко от железнодорожной станции Круты, в 130 километрах от Киева. Одновременно с ним в Киеве началось третье большевистское восстание. Это повлекло за собой расфокусировку войск: подкрепление к Крутам развернули в столицу.

Украинское военное командование ожидало основное наступление большевиков с полтавского направления, поэтому именно туда направило наиболее боеспособные подразделения численностью 500 воинов, а в Круты отправлено 300 юношей первой Украинской военной школы.

Студенты уходят в бой (фото: istpravda.com.ua)

Они имели 16 пулеметов, а также самодельный бронепоезд - одну пушку, которая была установлена на железнодорожной платформе и могла передвигаться по пути. Были также вагон с запасом патронов и гранат, лазарет с врачом и санитарами.

В противоположность молодым бойцам была 4-тысячная опытная армия Муравьева.

Мемориал памяти героев Крут (фото: www.ukrinform.ua

Несмотря на большие потери, бой под Крутами был успешным для защитников украинской государственности, ведь приказ командования был выполнен: большевики не прошли в Киев так стремительно, как могли бы. Российско-большевистские нападавшие потеряли боеспособность на четыре дня.

Кадр из фильма "Круты 1918"

В то время правительство УНР (фото: etnoxata.com.ua)

После боя в плен большевиков попали 27 юношей и были казнены.

Однако, по данным историка Ярослава Тинченко, общие потери украинской стороны составили 127-146 человек. Среди них погибших: 45-60 человек, из них 27 расстреляны после боя студенты.

Сегодня в Украине основаны мемориалы памяти героев Крут, а ежегодно 27 января их упоминают как молодое героическое поколение.

Мемориалы памяти Крут