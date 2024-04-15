UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бив, знущався і душив. У мережу злили шокуючі подробиці стосунків українського блогера з дружиною

Антон Скуратов (фото: instagram.com/skuratv)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі з’явилася інформація про те, що відомий український блогер Антон Скуратов знущався над своєю колишньою дружиною. Відеодокази того, що його екс-обраниця страждала від домашнього насильства, вона викладала у своїх соцмережах, однак розголосу ця історія так і не набула.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео учасниці реаліті-шоу "Пара на мільйон" Анни Зубрицької, яке опублікував Telegram-канал "Джокер".

Деталі

Зі слів тіктокерки, Скуратов "знущався, бив і душив" свою колишню дружину.

Також Анна показала ролик, на якому дівчина заявляє, що була вагітна від ютубера, однак він змусив її зробити аборт.

"Я просто в шоці. Факт залишається фактом: він (Антон Скуратов, - Прим.ред) робив такі неадекватні речі і при цьому з ним далі продовжують робити контент, ходити на канал. А я вважаю, що цю людину просто треба видалити з публічного простору і публічно засудити цю поведінку", - сказала Зубрицька.

Зазначимо, що ще місяць тому в інтервʼю зі Славою Дьоміним Антон розповідав про історію розлучення через суд.

За його словами, дружина цього не хотіла, але він намагався все вирішити "по мирному".

 

Нещодавно Камалія висловилася про чоловіка-мільярдера на тлі "сенсацій" про фото з синцями.

Також ми розповідали, що блогер-криміналітет Андрій Щадило втік з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
блоггерЗірки шоу-бізнесуСтосунки