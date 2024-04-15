Бив, знущався і душив. У мережу злили шокуючі подробиці стосунків українського блогера з дружиною

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Зі слів тіктокерки, Скуратов "знущався, бив і душив" свою колишню дружину.

Також Анна показала ролик, на якому дівчина заявляє, що була вагітна від ютубера, однак він змусив її зробити аборт.

"Я просто в шоці. Факт залишається фактом: він (Антон Скуратов, - Прим.ред) робив такі неадекватні речі і при цьому з ним далі продовжують робити контент, ходити на канал. А я вважаю, що цю людину просто треба видалити з публічного простору і публічно засудити цю поведінку", - сказала Зубрицька.

Зазначимо, що ще місяць тому в інтервʼю зі Славою Дьоміним Антон розповідав про історію розлучення через суд.

За його словами, дружина цього не хотіла, але він намагався все вирішити "по мирному".