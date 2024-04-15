Бил, издевался и душил. В сеть слили шокирующие подробности отношений украинского блогера с женой

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По словам тиктокерши, Скуратов "издевался, бил и душил" свою бывшую жену.

Также Анна показала ролик, на котором девушка заявляет, что была беременна от ютубера, однако он заставил ее сделать аборт.

"Я просто в шоке. Факт остается фактом: он (Антон Скуратов, - Прим.ред) делал такие неадекватные вещи и при этом с ним дальше продолжают делать контент, ходить на канал. А я считаю, что этого человека просто надо удалить из публичного пространства и публично осудить это поведение", - сказала Зубрицкая.

Отметим, что еще месяц назад в интервью со Славой Деминым Антон рассказывал об истории развода через суд.

По его словам, жена этого не хотела, но он пытался все решить "по мирному".