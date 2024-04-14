На тлі "сенсацій" про фото з синцями: Камалія висловилася про чоловіка-мільярдера

Днями у мережі з’явилися фото співачки Камалії, на яких вона зображена нібито з понівеченим обличчям: у синцях та крові. Фани почали бити на сполох і припустили, що артистка стала жертвою домашнього насильства з боку ексчоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. На тлі цих чуток зірка вийшла на зв'язок і заступилася за колишнього.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

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Так, після сенсаційних фото підписники стали гадати, звідки у Камалії з’явилися ці гематоми на обличчі. Дехто подумав на її колишнього чоловіка.

Однак співачка запевнила, що "Захур - це людина неперевершеної чесності та доброти, яка стала об'єктом необґрунтованої уваги з боку певних медійних кіл".

"Я звертаюсь з щирим закликом до засобів масової інформації проявляти стриманість і обережність, особливо стосовно особи, яка є мені близькою - Захура… Важливо підкреслити, що Захур свідомо обмежує свою присутність у Мережі і тому не має можливості відповідати на необґрунтовані звинувачення, які на нього направлені", - написала артистка.

Камалія з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Також вона додала, що бізнесмен, "як батько її улюблених дочок та її незмінний партнер протягом 20 років, завжди втілював лише любов, підтримку та непохитний позитив".

Він, каже знаменитість, завжди виступав проти насильства, приділяв увагу своїй сім'ї та надавав підтримку Україні у важкі моменти.

Виконавиця попросила ЗМІ поважати приватне життя свого колишнього партнера і не втягувати його в "брудні історії".

Вона також наголосила, що підтримуватиме Мохаммада Захура і, за потреби, готова взяти на себе всю увагу.

"Я благаю засоби масової інформації поважати приватне життя Захура і утримуватись від втягування його у будь-які непотрібні дослідження чи сенсації. У разі будь-яких запитань чи побоювань, я готова стати єдиним об'єктом уваги, захищаючи Захура від будь-якої необґрунтованої уваги. Давайте надавати пріоритет чесності, співчуттю та повазі у наших розповідях, вшановуючи людей, як Захур, які втілюють ці цінності у всіх аспектах свого життя", - висловилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно в інтернеті з'явилися шокуючі фотографії, на яких, як стверджується, Камалія постає з синцями під очима, пошкодженою губою і слідами крові на обличчі.

Справжність цих зображень викликає сумніви, оскільки сама зірка стверджує, що бачить їх уперше.