Бісквітний рулет із сердечками: ваша половинка буде просто в захваті!

14 лютого вже не за горами, а це означає, що пора задуматися над сюрпризом для коханої людини. Кажуть, що найкращий подарунок - це той, який зроблений власноруч. То чому б не приготувати фантастичний бісквітний рулет із маленькими сердечками?

Рецептом цього дива для закоханих діляться на сторінці "Смачні домашні рецепти" в Instagram.

Що потрібно для рулету

Інгредієнти:

5 яєць

120 грамів цукру

90 грамів борошна

2 грами розпушувача

1 грам солі

40 мілілітрів молока

40 мілілітрів соняшникової рафінованої олії

Для приготування крему знадобиться:

150 грамів крем-сиру

50 мілілітрів вершків 33-36%

30 грамів цукрової пудри

джем або варення

Щоб зробити сердечка візьміть:

1 білок

30 грамів борошна

30 грамів цукрової пудри

30 грамів вершкового масла

червоний барвник

Покрокове приготування

Змажте деко вершковим маслом і застеліть його пергаментом.

Для приготування сердець змішайте всі інгредієнти, додайте барвник для кольору. Викладіть готову масу в кондитерський мішок, і намалюйте серця по пергаменту. Не намагайтеся використати всю масу.

Для рулету відділіть білки від жовтків. Жовтки збийте з сіллю та цукром до посвітління. По часу це приблизно 5 хвилин. Потім збийте білки з цукром до стійких піків.

Змішайте збиті білки та жовтки, просійте борошно, додайте розпушувач і перемішайте все до однорідності.

В іншій тарілці змішайте рідкі інгредієнти (молоко та олію), додайте декілька ложок тіста та перемішайте. Вилийте суміш до основної маси тіста та перемішайте.

Тепер формуємо сам рулет. Вилийте бісквітне тісто на серця та розрівняйте. Під час випікання сердечка залишаться на рулеті як декор. Випікайте в духовці при температурі 170 градусів приблизно 25-30 хвилин.

Важливо! Поки бісквіт випікається, духовку відкривати не можна, інакше він може впасти. Коли бісквіт буде готовим, витягніть його з духовки та накрийте пергаментом для охолодження.

Для того, щоб зробити крем, з'єднайте всі необхідні інгредієнти та збивайте міксером 5 хвилин. Для кращої однорідності можна збити вершковий сир блендером.

На бісквіті розподіліть крем, зверху джем і скрутіть його в щільний рулет з допомогою пергаменту. Покладіть рулет у холодильник на годину, після чого розрізайте та смакуйте з коханими.