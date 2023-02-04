Бисквитный рулет с сердечками: ваша половинка будет просто в восторге!

14 февраля уже не за горами, а это значит, что пора задуматься над сюрпризом для любимого человека. Говорят, что самый лучший подарок - это тот, который сделан собственноручно. Так почему бы не приготовить фантастический бисквитный рулет с маленькими сердечками?

Рецептом этого чуда для влюбленных делятся на странице "Вкусные домашние рецепты" в Instagram.

Что нужно для рулета

Ингредиенты:

5 яиц

120 граммов сахара

90 граммов муки

2 грамма разрыхлителя

1 грамм соли

40 миллилитров молока

40 миллилитров подсолнечного рафинированного масла

Для приготовления крема понадобится:

150 граммов крем-сыра

50 миллилитров сливок 33-36%

30 граммов сахарной пудры

джем или варенье

Чтобы сделать сердечки возьмите:

1 белок

30 граммов муки

30 граммов сахарной пудры

30 граммов сливочного масла

красный краситель

Пошаговое приготовление

Смажьте противень сливочным маслом и застелите его пергаментом.

Для приготовления сердец смешайте все ингредиенты, добавьте краситель для цвета. Выложите готовую массу в кондитерский мешок и нарисуйте сердца по пергаменту. Не пытайтесь использовать всю массу.

Для рулета отделите белки от желтков. Желтки взбейте с солью и сахаром до осветления. По времени это около 5 минут. Затем взбейте белки с сахаром до стойких пиков.

Смешайте взбитые белки и желтки, просейте муку, добавьте разрыхлитель и перемешайте все до однородности.

В другой тарелке смешайте жидкие ингредиенты (молоко и растительное масло), добавьте несколько ложек теста и перемешайте. Вылейте смесь в основную массу теста и перемешайте.

Теперь формируем сам рулет. Вылейте бисквитное тесто на сердца и разровняйте. При выпекании сердечки останутся на рулете как декор. Выпекайте в духовке при температуре 170 градусов примерно 25-30 минут.

Важно! Пока бисквит выпекается, духовку открывать нельзя, в противном случае он может упасть. Когда бисквит будет готов, извлеките его из духовки и накройте пергаментом для охлаждения.

Для того чтобы сделать крем, соедините все необходимые ингредиенты и взбивайте миксером 5 минут. Для лучшей однородности можно взбить сливочный сыр блендером.

На бисквите распределите крем, сверху джем и сверните его в плотный рулет с помощью пергамента. Положите рулет в холодильник на час, после чего разрезайте и наслаждайтесь любимыми.