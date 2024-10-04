"Бісики пускати" и "байдики бити": самые интересные фразеологизмы, которые понадобятся каждому украинцу

Украинский язык богат разнообразными фразеологизмами. Их часто используют, когда хотят выразить мнение остроумно во время разговора и выразить свои эмоции.

Какие есть интересные украинские фразеологизмы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Movyty в Instagram.

"Як сніг на голову" - что-то неожиданное внезапное

"Де раки зимують (показати, знати) - проучить кого-нибудь, доставляя ему неприятностей, неприятностей.

"Знати, де раки зимують" - имея незаурядный опыт, уметь хорошо разбираться в ситуации, быть хитрым, ловким.

"Як з торішнього снігу" - для выражения полного отрицания содержания слова "буде", то есть совсем не будет.

"Як сніг (білий, побіліти)" - очень, чрезвычайно

"Як рибі парасолька" - употребляется со слова "потрібний", категорическое отрицание содержания указанного слова, то есть совсем не требуется.

"Лишилася, як руда миша зимою" - остаться в затруднительном положении, без запасов, без ничего

"Загинути, пропасти як руда миша зимою" - наверное, непременно, обязательно.

"Скільки літ, скільки зим" - как приветствие и выражение радости во время встречи с теми, кого давно не видели.

"Як торішнього снігу боятися" - для выражения полного отрицания содержания слова "бояться", то есть совсем не бояться.

"Як торішній сніг потрібен" - ироническое, для отрицания содержания указанных слов, совсем не нужен.

"Снігова королева" - жестокая красавица

"Бісики пускати" - ухаживать

"Бачити смаженого вовка" - быть осведомленным

"Ні за цапову душу" - зря

"Крізь бурю та сніг" - преодоление крайне неблагоприятных внешних обстоятельств, мешающих жить и творить.

"Снігу посеред зими не допросишся" - так говорят о ком очень скупом.

"Кидати громи, кипіти злобою, вогнем дихати, скреготати зубами, бісом дивитися" - сердиться

"Голова варить, голова на плечах, макітра розуму, мати кебету, мати олію в голові, не в тім'я битий" - умный, сообразительный, способный

"Капустяна голова" - безрассудный, рассеянный человек

"Давати прочуханки, кидати громами, знімати стружку, читати моралі, намилити шию" - ругать

"Підкласти свиню" - нечаянно или ненароком нанести кому-нибудь неприятности, подлость или действовать коварно против кого-то

"Жапбі по коліна" - неглубоко, совсем мало

"Аж з медом та маком" - говорить что-то неискренно, подобострастно

"Аж кипить в руках" - быстро что-то делать.

"Баглаї бити, байдики бити" - бездельничать

"Баляндраси точити, боби розводити" - болтать, говорить пустое, неинтересное

"Вхопити Бога за бороду" - достичь чего-то взлелеянного в мечтах, особенного, мечтательного

"Гринджоли малювати" - ничего не делать

"Гордіїв вузол" - трудности, запутанная ситуация

"Вилами по воді писано" - неизвестно как будет

"Як за гріш маку" - очень много

"Аж дим іде" - интенсивно, упорно

"Бути на коні" - иметь успех

"Як Пилип з конопель" - появиться неожиданно

"Розбити глека" - поссориться