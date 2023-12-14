"Біполярна між Європою та РФ". Що пишуть про Україну в закордонних підручниках (фото)

Стереотипи про Україну

На початку Денис показує конспект з уроку географії, де вчителі говорили з дітьми про Україну. Головні тези заняття такі:

Україна несе важкий тягар з часів радянського союзу

функціонує як транзитна країна

має дуже родючі чорноземи

не має системи соціального забезпечення

має багато зубожілих людей

належить до найбідніших країн Європи

Як описують Україну в шкільних підручниках Австрії (фото: twitter.com/DenysMykytyn)

У зошиті також написано, що середня зарплата становить менш як 100 євро.

Параграф про Україну в підручнику за 2020 рік називається "Україна - біполярна країна між Європою та Росією". У ньому йдеться про кризу, Помаранчеву революцію, Чорнобиль.

Привертає увагу теза про те, що Україна - це дуже молода країна, однак це не правда. Україна існувала до утворення СРСР і відповідно це означає, що з його розпадом вона не "народилася".

На сторінках також зображено карту Україну з позначкою столиці. Її назва написана російською транслітерацією - "Kiew".

Як описують Україну в шкільних підручниках Австрії (фото: twitter.com/DenysMykytyn)

У самому тексті Україну доволі часто порівнюють з Росією. Зокрема, є такі слова: "Як і в Росії, в Україні існує сильна проблема алкоголізму, яким страждають не тільки чоловіки".

Згадують також і про радянське минуле: "Політично та економічно Україна все ще в процесі переходу від планової економіки колишньої комуністичної країни до демократично-ринкової системи".

Велика частина параграфа присвячена Криму. У цьому контексті автор зазначає, що більша частина населення Криму - це росіяни. Однак насправді левову частку населення півострова становлять кримські татари.

Про економіку пишуть, згадуючи корупцію та олігархів.

"Україна страждає від корупції, олігархічної економіки та низької продуктивності та рівня інновацій. Тіньова економіка величезна. З майже 45 мільйонами жителів Україна стала б привабливим місцем виробництва для ЄС", - йдеться у підручнику.

Автор цих дописів зазначає, що таке висвітлення історії створює у школярів спотворене уявлення про Україну та українців загалом.

"Так, частина з цього дійсно правда, але суть у тому, що корупція, тотальна бідність і "напружені стосунки з Росією" - це 80% того, що написано в підручнику про Україну. В історичному аспекті згадується тільки совок, "молода країна", що створює у школярів образ фейкової нації", - підсумував він.