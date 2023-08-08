"Геббельс нервово курить в стороні". У РФ випустили новий підручник з історії - про "СВО", Україну та США

Міністерство освіти Росії представило підручник з історії Росії, де вже з'явилися розділи про російсько-українську війну. Крім того, "оновили" й розділ про 70-і, 80-і, 90-і та "нульові" роки. Звісно, правди ви там не знайдете, але пропаганда досягла такого абсурдного рівня, що навіть самі росіяни припиняють у неї вірити.

Про це пише одне з опозиційних російських ЗМІ.

Про що розповідає підручник

Автори книги розповідають про Росію як про країну можливостей і це завдяки тому, що багато іноземних компаній пішли з їхнього ринку. Ба більше - у розділі говорять, що країни Євросоюзу почали відчувати значний дефіцит ресурсів через ембарго на російські нафту та газ.

"Головним бенефіціаром конфлікту в Україні стали США. Їм вдалося нав'язати Європі свій дорогий газ та інші ресурси. США сповнені рішучості воювати "до останнього українця". Як кажуть американці: "Нічого особистого. Тільки бізнес", - йдеться в цитаті з підручника.

Росіяни переписали підручники історії, куди додали сучасні події в Україні (фото: twitter.com/oldLentach)

З цитати можна побачити, що росіяни й надалі плекають образ "вєлікай страни" та породжують зверхність до іншого світу в майбутніх поколіннях.

Україну на сторінках підручника називають ультранаціоналістичною державою, де "інакодумство жорстко переслідується, опозиція заборонена, все російське оголошено ворожим".

Не змогли пропагандисти не оминути процес декомунізації в українських містах.

"Йде знищення всього, так чи інакше свідчить про спільну для братніх народів історії та культурі. Спочатку пройшла "декомунізація" - тотальне знесення пам'яток, пов'язаних з СРСР. Потім із розмахом продовжили знищувати меморіали, присвячені подвигам радянських солдатів у роки Великої Вітчизняної. Потім стало знищуватися взагалі все, що так чи інакше зв'язано з Росією, включаючи пам'ятники Пушкіну, Катерині II, російським письменникам і поетам, музикантам і вченим", - пишуть у підручнику.

Зверніть увагу, що жодне твердження не має під собою аргументації. Тобто дітям у російських школах не пояснюють, чому Україна це робить чи чому не повинна робити. Натомість учні отримують емоційно забарвлену інформацію, яка не дає їм право сформувати власну думку.

Підручник з історії Росії майже не містить дат, документів, світлин чи інших підтверджень реальності цих подій (фото: twitter.com/oldLentach)

"Дізнаючись в інтернеті будь-яку інформацію про те, що відбувається в Україні зараз, пам'ятайте: світова індустрія з виробництва постановочних роликів, вкидів, фейкових фото та відео працює безперервним конвеєром", - вчать майбутніх пропагандистів росіяни.

Окремий підрозділ присвячено допомозі США Україні. Звісно, йдеться про поставки зброї та санкції, які накладають на Росію. Автори підручника називають їх "абсолютно незаконними". Знову-таки чому? Невідомо.

"Сталося небачене і знову немислиме. Заходом було викрадено загальні активи російської держави, що зберігаються в їхніх банках, на загальну суму понад 300 мільярдів доларів", - пишуть автори. При цьому варто сказати, що активи були не викрадені, а заблоковані.

Найбільшими "ворогами" Росії відповідно до тексту підручника є Україна та США, які допомагають ЗСУ (фото: twitter.com/oldLentach)

Але вигадувати небилиці росіяни люблять і про себе. Так, на одній зі сторінок говориться про те, що рух "Народный фронт" зібрав понад 6,5 мільярдів рублів на потреби так званої СВО. Цікаво, що самі росЗМІ повідомляли про суму розміром 56 мільйонів. То хто кому суперечить?

Російські ЗМІ та твердження в підручниках зазначають різні дані про волонтерський рух у РФ (фото: twitter.com/oldLentach; скриншот: росЗМІ)

Що про такі підручники думають росіяни

У коментарях вони були негативно шоковані тим, що вивчатимуть у школі їхні діти: