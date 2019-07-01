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Паспорта подорожали с 1 июля

Новости » Экономика    01.07.2019 - 10:00
Паспорта подорожали с 1 июля
Фото: биометрический паспорт (dmsu.gov.ua)

Стоимость оформления выросла на 22-28%

Стоимость оформления биометрических паспортов и паспортов в виде ID-карточки повышается с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы Украины.

Согласно постановлению Кабмина, стоимость оформления заграничного биометрического паспорта за 20 дней вырастет с 557,32 грн до 682 грн, а за семь дней - с 1034 грн до 810,32 грн.

Стоимость ID-карточки за 20 дней возрастет с 279 грн до 345 грн, за 10 дней - с 366 грн до 471 грн.

Кроме того, подорожают биометрические удостоверения для иностранцев - на временное и постоянное проживание.

Паспорта подорожали с 1 июляdmsu.gov.ua

Изменится также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

Паспорта подорожали с 1 июля

dmsu.gov.ua

Напомним, ГМС начала оформление биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу с 2015 года, а с 2016 года в Украине начато оформление паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем.

Отметим, по информации Государственной миграционной службы Украины, по состоянию на июнь 2019 года в Украине уже оформлено свыше 3,2 млн паспортов нового образца в виде ID-карточки.

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