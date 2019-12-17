Биомасса эта? Отец Зеленского грубо оскорбил украинцев

Отец Владимира Зеленского грубо высказался об украинцах, которые недовольны его сыном, а именно его встречей в нормандском формате с президентом РФ Владимиром Путиным. Свою критику 71-летний Александр Семенович Зеленский высказал в интервью изданию "Страна". Тех людей, кто разочаровался в главе страны, отец президента назвал "биомассой".

"Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?" –сказал Александр Семенович.

По словам отца Зеленского, его сын честный человек и делает все возможное от него для блага страны. Он упомянул, что вскоре будут повышаться пенсии, а закон о земле - правильный. Также он во всем поддерживает политику нового правительства.

"Страну довели до бешенства. Что-то делается… А вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле – людям, не себе! И с этой землей – МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей. 200 тысяч га. Не надо говорить! Вот тупость какая…" – с гневом сказал отец президента.

Также Александр Семенович упомянул, что его сыну "президенство до одного места".

"Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет!" - обозлился отец президента.