Что за издевательство? Отец Зеленского высказался о Марусе Зверобой

Зеленский-старший высказался о Марусе Зверобой (Фото: коллаж РБК-Украина)

Отец Зеленского ответил на критику в адрес президента

Отец Владимира Зеленского высказался о Марусе Зверобой, у которой в конце ноября спецслужбы провели обыски после открытия криминального производства из-за критики скандального общения президента с добровольцами в Золотом.

Генпрокуратура тогда слова ветерана АТО и нардепа Софии Фединой в адрес главы государства расценила как "угроза жизни".

71-летний Александр Семенович Зеленский считает, что экс-военную и депутата нужно судить и лишить свободы. Об этом передает "Страна".

"Наказывать надо обязательно... чтобы не повадно было. Некрасиво так себя вести. Что это за издевательство такое?" - возмущается он.

Также отцу Зеленского очень не нравится, что действия сына-президента некоторые граждане критикуют, под зданием ОПУ проходят митинги (в частности, во время нормандской встречи в Париже), и на ток-шоу в эфирах телеканалов звучат нелестные высказывания относительно главы государства.

"Шустера смотрели? Как там выступил Саакашвили с Вовой? Два президента. Два умных человека. И две "ляпалки", типа этого композитора (Святослав Вакарчук, - Ред.) и еще один от Тимошенко. И спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (Андрей Парубий, - Ред.). На нем кровь. Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: руки твои в крови Майдана. Есть все доказательства. Ты создал Майдан, ты убивал людей. Теперь снова хочешь?" - сказал Александр Зеленский.

Отец президента убежден, что у Зеленского падает рейтинг из-за критических высказываний на телеэфирах.

"Вот на фоне этих всех каналов Медведчука у него рейтинг - хоп, и упал", - подчеркнул Александр Семенович и добавил при этом, что с реализацией предвыборных обещаний, в частности относительно социальных вопросов, Зеленский за это время на "отлично" не справился.

Отец Владимира Зеленского Александр (Фото: скриншот)

"Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства", - заявил отец Зеленского.