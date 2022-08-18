Биологические часы сбиваются: врачи назвали причины проблем с менструацией во время стресса

Что происходит с месячным циклом во время стресса

Во время войны женщины находятся в состоянии сильного стресса, и чаще всего - в течении продолжительного времени. А это сильно отражается на балансе гормонов, которые регулируют работу репродуктивной системы.

На фоне стресса цикл может увеличиться до 35 дней или наоборот, сократиться до 21 дня. По данным Национальной службы здоровья, у большинства женщин цикл составляет 28 дней - от начала одной менструации до начала другой.

Самой частой причиной нерегулярной менструации становится именно нервное перенапряжение, смена условий и обстоятельств жизни. Каждый организм реагирует на стресс по-своему.

У кого-то стресс может привести к длительной задержке, у кого-то сбивается привычный календарь, а у некоторых стресс может не повлиять на менструацию совсем.

Что еще может нарушить менструальный цикл

Необычная физическая нагрузка

Ограниченное питание и похудение

Недостаточное количество воды

Воспалительные заболевания и инфекции, в том числе и те, которые передаются половым путем

Нарушение работы эндокринных органов

Синдром поликистозных яичников

Приближение менопаузы

Беременность

Что же делать при нарушении менструального цикла?

Если у вас сбился цикл или задержка менструации, то первым делом нужно сделать тест на беременность.

Обратите внимание на признаки воспаления или инфекции: дискомфорт, жжение в области половых органов, необычные выделения.

Вспомните, не было ли у вас незащищенного секса (или вы не смогли проконтролировать целостность презерватива).

Обратите внимание на свое питание - достаточно ли вы едите и пьете.

Получите консультацию гинеколога, хотя бы онлайн - в интернете сейчас можно найти врачей, которые консультируют во время войны удаленно.

Если есть возможность - запишитесь на прием к гинекологу в ближайшем медицинском учреждении.